La competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no se limita solo a la cancha, la comparación de los contratos con sus patrocinadores y las ganancias respectivas con Adidas y Messi VS las de Cristiano con Nike explotó las redes. Las enormes diferencias entre ambos sorprendieron a todos y fue bastante inesperado.

Las colaboraciones de ambos futbolistas con las marcas vienen desde hace muchos años atrás y cada contrato revela negociaciones y valores distintos que pueden permitir a los fanáticos del deporte escrudiñar y resolver de una vez por todas, quién es el jugador más valioso. Informa Voces Críticas.

Si esto se decide en base a las ganancias que obtiene cada uno con los patrocinadores, Ronaldo se lleva la medalla ganadora y no por poca diferencia. Por el contrario, el jugador profesional portugués firmó 10 años por 160 millones de euros, que se traducen en 16 millones anuales más consumo gratuito para él y su familia de cualquier producto que saque Nike.

Por otro lado, tenemos al capitán argentino, quien negoció con Adidas 8 millones anuales que serían 80 millones por 10 años. La diferencia, que es la mitad del contrato de Ronaldo, nos da un evidente ganador en lo que poderes de negociación y aceptación de tratos y negocios respecta.

La competencia no se tiene que terminar en los contratos con sus patrocinadores también se puede ver una importante, por no decir abismal, diferencia en los sueldos de cada jugador. Ronaldo al parecer no solo mueve bien la pelota en la cancha, sino también en sus negocios, y es que con su nuevo equipo Al Nassr de Arabia gana aproximadamente 200 millones de euros al año más una cantidad tremenda de beneficios en la nación.

Humildemente, Messi con el PSG gana cerca de 40millones y medio por año con el equipo de fútbol. En comparación con el esposo de Georgina Rodríguez, Messi no está ni cerca de soñar con un sueldo como el del portugués, pero si en algo gana el esposo de Antonella Roccuzzoes en el apoyo de su país y el orgullo con el que cada argentino menciona su nombre.