Todos los entrenamientos que tuvieron Meghan Markle y Kate Middleton fueron revelados por el polémico libro de Harry, donde confesó los cruces de ambas mujeres y lo mal que se llevaban.

Cuando Meghan Markle llegó a la gran familia real británica se presentó y todo iba bien, hasta que se casó con Harry y los roses entre Kate y la ex actriz comenzaron a ser cada vez más tensos, tan así que Meghan se cansó de todo y renunció a esa vida que tenía que seguir los protocolos reales.

Harry y Meghan renunciaron a esa vida, pero no pudieron escapar de los malos tratos que tuvieron que pasar en el Palacio real, los miembros del personal del palacio de Kensington afirmaron que la ex actriz era muy agradable pero no soportaba ser la segunda y estar siempre por debajo de Kate Middleton.

Meghan Markle odiaba que Kate Middleton sea superior a ella, además la esposa de Harry era consciente de que nunca iba a poder ocupar un cargo jerárquico tan alto como el de la esposa del príncipe Guillermo, y eso le molestaba mucho, “una persona no puede ser más que otra, no puede ser categorizada”, es lo que decía Meghan.

Por estos motivos detestaba estar por debajo de Kate, y siempre lo estaría ya que la esposa de Guillermo es la futura reina del país británico, algo que nunca alcanzaría Meghan Markle, por lo que siempre tuvo fuertes cruces con Kate, por lo que Harry y su esposa se marcharon lejos de esos tratos, informa Voces Críticas.