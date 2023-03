La hija del rey Felipe VI y la reina Letizia, la princesa Leonor, este año cumplirá los 18 años. Para ella es una edad muy importante porque iniciará el recorrido del camino para llegar al trono. Pero, las predicciones no son muy alentadoras para su futuro ni para la corona española.

El primer acto institucional que debería realizar para llegar a la corona es la jura de la Constitución ante la Corte General que debe hacerla el mismo día que cumple la mayoría de edad. Pero, todo indica que eso podría no concretarse y sería el primer traspié de Leonor. El calendario electoral de España estipula que ese mismo día se llevarían a cabo las elecciones y el parlamento no estará en funciones. Por lo tanto, no se haría la jura.

Pero, además, hay versiones que indican que sería la propia reina Letizia quien no estaría muy convencida de que su hija mayor se suceda al rey Felipe VI en el trono. Es que ella prefiere que su hija lleve una vida normal. Lejos de la realeza, los escándalos y las obligaciones reales. Informa Voces Críticas.

Incluso, se dice que, hasta el propio Juan Carlos I, el abuelo de la princesa Leonor, puso en dudas que la realeza misma siga en pie en España. Es que él mismo fue expulsado del Palacio por su hijo. Felipe no aguantó los escándalos que protagonizaba su padre que avergonzaban no sólo a la familia sino también a la realeza y tomó la drástica decisión.

El padre del rey Felipe VI, desde su exilio obligado, les ha confiado a las personas más allegadas que sólo le da unos 10 años a la realeza, como institución en el país de España. Pero, no sólo Juan Carlos I piensa eso, las predicciones en general señalan que las monarquías, así como las conocemos ahora, irán desapareciendo con el tiempo.

Lo cierto es que más allá de que las predicciones son nefastas para la hija de Felipe VI y Letizia e indican que no llegaría a ocupar el trono. Eso es algo que preocupa a la familia real que no ven con mucha claridad el futuro. De todas maneras, la están preparando para ese momento, por si llegara a suceder. El tiempo dirá si realmente llegará a ser reina de España o no.