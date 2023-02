Cuando R´Bonney Gabriel fue coronada como la mujer más hermosa del mundo en el Miss Universo 2022 empezaron todas las polémicas. Desde fraude en los resultados hasta incumplir con parte de su contrato como ganadora. Ahora la miss estadounidense trae un nuevo problema y es que al parecer le encanta romper las reglas que se le imponen, cosa que todos creen, Amanda Dudamel hubiese manejado muy diferente.

Desde el inicio de su mandato los gerentes del certamen habían sido muy claros con los pasos a seguir con Gabriel, pero ella no tiende a seguir las normativas del certamen. Su principal problema fue el fulminante no que le dieron desde la organización para usar en los compromisos como reina, vestidos confeccionados por ella misma.

La Miss Universo es diseñadora de modas con especialidad en fibras y se niega a no mostrar su potencial como tal en cada evento al que va a pesar de que ya le habían dicho que era algo que tenía prohibido hacer. En sus últimas publicaciones se le puede ver diseñando y cosiendo vestidos que a las semanas vemos terminados en algún evento importante y su viaje a Vietnam no fue la excepción.

Lució un vestido amarillo de seda diseñado por ella misma que varios días antes mostraba en su Instagram mientras lo hacía. Su talento como diseñadora no se puede negar y sus seguidores siempre se lo hacen saber, pero lo complicado es que uno de sus deberes como reina es conseguir contratos de marcar que la vistan en sus viajes y si sigue haciendo su propia ropa esta cláusula será terriblemente incumplida. InformaVoces Críticas.

La organización ni la dueña del certamen se han anunciado frente a estas provocaciones de R´Bonney, pero no es algo que debería tardar mucho. No es sorpresa para nadie saber que el certamen viene teniendo problemas con nuevas normativas impuestas por la dueña y que incluso están teniendo pérdidas ya que las marcas prefieren contratar a Amanda Dudamel, la representante venezolana y la actitud de la miss de Estados Unidos no colabora.

Se encuentran todos a la expectativa de cuáles serán las medidas que tome el Miss Universo hacia los incumplimientos constantes de contrato por parte de R´Bonney Gabriel y ante esto todos continúan haciéndose una sola pregunta: ¿estarán arrepentidos de haber dado la corona a la miss equivocada?