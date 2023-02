Parece que Iñaki Urdangarin podrá salir bien librado, luego de los interminables escándalos que le provocó a la Familia Real española y en especial a su ex esposa, la infanta Cristina. Según la periodista, Pilar Eyre, el ex integrante de la realeza logró llegar a un acuerdo económico que le permitirá mantener su vida de lujos y ostentaciones. Estas son las jugosas cifras que maneja la ex pareja.



El divorcio entre Cristina e Iñaki está a la vuelta de la esquina, pero antes el ex matrimonio deberá hacer una parada para firmar el acuerdo que marcará cómo deberán comportarse ambos de aquí en adelante. Las cláusulas involucran un pacto de silencio y una ostentosa cifra que deberá pagar la integrante de la Familia Real a su ex esposo.





Según la periodista de espectáculos, Cristina e Iñaki Urdangarin se verán cara a cara durante el mes de abril, para firmar un acuerdo que los deje bien posicionados ambos. Para la infanta Cristina es sumamente importante que su ex se comporte, por lo que lo obligará a firmar un pacto de silencio que le impida hablar sobre ella o sobre su familia en público.



Para que Urdangarin cumpla, Cristina deberá enviarle una mensualidad que le permita sustentar todos sus gastos, además de los seis mil euros que la infanta le transfiere cada mes, como parte de la cuota por los dos hijos que el matrimonio tuvo. De no ser así, Iñaki optará por sacarle provecho a los secretos de la realeza y cerrará un contrato millonario para escribir sus memorias.





Sin dudas una oferta difícil de superar para la ex pareja de Iñaki Urdangarin que, además de la cuota mensual por paternidad, paga los viajes al exterior y las estadías de su ex en los mejores hoteles del mundo. Sin embargo, a pesar del gasto que implica, toda la Familia Real estaría sumamente interesada en que Iñaki mantenga la discreción, con respecto a los asuntos privados de la corona.