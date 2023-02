Los gritos del afuera son uno de los principales problemas en esta edición de Gran Hermano. Muchos de los fanáticos del programa más visto de la televisión argentina se acercan a la casa para brindarles información sobre el exterior a los participantes y en algunas ocasiones los terminan perjudicando. En esta ocasión, algunos jugadores volvieron a escuchar gritos sobre el novio de Julieta y ella no pudo evitar angustiarse.

Los hermanitos se encontraban en la habitación cuando Rodo, el papá de Nacho, le contó a Julieta lo que escucharon él y Camila: “Hoy gritaron algo de Julieta y Lucca, pero no se escuchó nada”, reveló. Instantáneamente, la afectada expresó su preocupación pero los testigos le aseguraron que no se escuchó bien lo que gritaron.

“Dale Rodo”, insistió Julieta Poggio, creyendo que quizás no querían dar detalles para protegerla. Sin embargo, Camila corroboró que no lograron escuchar las palabras y Rodolfo explicó que apenas se escucharon los nombres, la producción comenzó a reproducir música a través de los parlantes para ahogar el ruido.

Julieta aseguró que es muy difícil no sentirse afectados por los gritos del afuera

Unos momentos después, la joven se recuperó de la sorpresa y bromeó sobre la nueva fama de su novio. No obstante, a los segundos comentó sobre la naturaleza del grito: “Algo feo seguro, como el otro día”, dijo en referencia a unos días atrás, cuando se escuchó un grito tratándola de “cornuda”.

Luego, el padre de Nacho intentó distraerla del tema haciéndole preguntas sobre Lucca. “Es tímido o es extrovertido?”, cuestionó, a lo que ella replicó: “Es tímido, habla re bajito, no lo escucho de lo bajito que habla”. Además, la instructora de baile comentó que viven muy cerca el uno del otro, a tan solo 10 minutos de distancia.

Finalmente, los participantes la tranquilizaron, coincidieron en que no está bien que haya gritos del exterior e insistieron con que no hay que prestar atención a lo que dicen. Ante esto, Julieta discutió: “Todos dicen eso, pero posta que es difícil no darle bola. Imaginate que estás aislado y te vienen a gritar algo (…) Para nosotros es muy difícil recibir esa información del afuera y decir ‘no lo tomamos’”, concluyó.

Lo cierto es que Gran Hermano está cada vez más cerca de llegar a su esperado final y los espectadores analizan minuciosamente cada movimiento que realizan los participantes. En esta etapa clave del juego, es complicado saber qué es cierto y qué no, por lo que muchos dudan de las palabras del papá de Nacho y lo acusan de querer perjudicar a los demás jugadores en beneficio de su hijo.