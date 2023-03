En una entrevista en la que dejó varias reflexiones sobre la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, Rodrigo De Paul abrió el debate y expresó: “Que me perdonen todos pero creo que es la mejor selección que tuvo este país“, en relación a los que también conquistaron la Copa América 2021 y la Finalíssima 2022.

Antes de justificar su afirmación, el mediocampista de 28 años aclaró: “No lo digo desde un lugar de ego ni mucho menos, creo que la Selección Argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta selección“.

Y argumentó: “Pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América, al último campeón de Europa y al último campeón del mundo. No fue fácil. Hicimos una Eliminatoria sin perder. Ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto. Rompimos el récord de partidos que tenía la Selección, creo que ahora tenemos 35 o 36. Me parece que como equipo esta selección consiguió cosas sumamente importantes“.

Además de los logros deportivos, De Paul destacó algo trascendental según su análisis: “Y sin que sea algo secundario, la conexión con el público. La gente conectó con este equipo y vio que éramos hinchas que teníamos la posibilidad de vestir esta camiseta“.

Publicidad

Por último, se sinceró: “Aclaro que no es una cuestión de egocentrismo si no que lo siento por todo esto que te digo. No es fácil ganarle a Brasil en el Maracaná, en Wembley ganarle al último campeón de Europa, Francia que venía a defender su Copa del Mundo y sabía lo que era. Para muchos de nosotros todo eso era nuevo y ganarle como lo hicimos, y jugar el Mundial que jugamos. Para mí salvo con México fuimos superior a todos los rivales. Desde ese lado lo digo“.

Y cerró: “No quiero que se me enoje nadie. Argentina tiene una historia sumamente importante y rica“.

Rodrigo De Paul abrió el debate: “Somos la mejor selección que tuvo la Argentina”