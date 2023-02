En el último encuentro que disputó el Manchester City, Julián Álvarez consiguió entrar de titular luego de varios partidos como suplente. Por la fecha 25 de la Premier League, los ‘ciudadanos’ se enfrentaron con el Bournemouth y a los 15 minutos del primer tiempo, la ‘Araña’ abrió el marcador.

El delantero de la Albiceleste le demostró a Pep Guardiola que quiere ganarse un lugar dentro de los once titulares. Ahora, todo queda en manos del entrenador español, quien decidirá si darle más minutos al argentino, de no ser así, el ex River podría tomar una drástica decisión.

Julián Álvarez tiene contrato con el Manchester City hasta el 2027, sin embargo, aún no han arreglado mejoras salariales no hay acuerdo, por lo que su situación en el equipo de Inglaterra se complica. En ese sentido, aparece el Barcelona, el club que está a la espera de noticias sobre la situación de la ‘Araña’.

Según informó un periodista, el Barça ya habría preguntado al Manchester City sobre la condición de Julián Álvarez ya que desean incorporarlo en el plantel el próximo mercado de pases de verano, lo que preocupa a los hinchas del club inglés.

El delantero de la Selección Argentina sólo ha disputado como titular seis partidos en el equipo de Pep Guardiola, por lo que no sería una sorpresa que el argentino acepte irse cedido al club español, ya que allí podría sumar más minutos dentro del campo de juego.

La relación entre la dirigencia del City y el Barcelona siempre ha sido muy buena, por lo que charlarán la situación de la ‘Araña‘, sin embargo, ni al DT español ni a los hichas de los ‘ciudadanos’ les gustará la idea de que el delantero se vaya. InformaVoces Críticas.