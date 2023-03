El momento que todos los fanáticos de la música estaban esperando: una entrevista de Shakira, quien se mantenía fuera de las pantallas luego del estreno de la sesión con Bizarrap que rompió récords y fue el centro de las noticias, incluso hasta el día de hoy, lo único que ahora se está llevando más atención es su nueva colaboración con Karol G, pero Shakira sigue dando mucha tela para cortar con sus nuevas declaraciones ante todo lo vivido con Gerard Piqué.

En la entrevista dada por el periodista Enrique Acevedo para NMás, la cantante colombiana se abrió y contó cómo ha sido su proceso de curación ante todo lo que vivió el año pasado. La infidelidad y separación de su pareja, el problema legal con España y, por supuesto, el prejuicio y críticas que no se detenían en redes sociales.

Aunque la entrevista tuvo algunos momentos incómodos en donde la cantante no se preocupaba en decir sin temor lo que pensaba, el periodista manejó la situación y terminó brindando un programa bastante completo donde los fanáticos de la cantante de “Loba”pueden conocer en detalle cómo se siente luego de un momento tan complicado emocionalmente pero tan lleno de éxitos en el ámbito profesional.

Una de las frases que más destacó fue “sin duda hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras”, lo que se cree, haciendo referencia a Clara Chía y todas aquellas que no la apoyaron ante todos los baches que siguen estando latentes. Informa Voces Críticas.

La ex pareja de Gerard Piqué explicó lo importante de vivir un momento de luto y comprender en su tiempo que la vida a veces no sigue como una pensaría y que cuando hay hijos de por medio la prioridad son ellos y por eso ella está fuerte como una “leona”. Añadió que, tras vivir toda la polémica, que aún continúa, se dio cuenta que es una mujer fuerte y que tiene mucho para ofrecer, ideas que antes no tenía ya que consideraba ser más bien “dependiente de los hombres”.

Muchas mujeres en el mundo se han sentido identificada con Shakira y la han defendido por drenar sus sentimientos a través del arte y también hay otras que piensan lo hace solo por monetizar y hacer quedar mal a su ex pareja, pero lo único que sí es seguro es que los dos temas inspirados en su ruptura han dejado a sus fanáticos explotados de felicidad y que esperan ansiosos su nuevo ciclo de canciones.