Emiliano Martínez, actual arquero de la Selección Argentina, estaba nominado a Mejor Arquero en los Premios The Best de la FIFA y hace unos instantes, se coronó como el mejor del mundo. Así es, es el primer arquero argentino en conseguir este premio y hacer historia.

Claramente fue una gran figura durante el Mundial de Qatar 2022, ¿qué hubiese sido de nosotros si no hubiese puesto la pierna en el lugar correcto durante los últimos minutos de la prórroga? Más que merecido, mirá cómo empezó a vivir el “Dibu” Martínez los Premios The Best:

“Estoy ilusionado por el país”, dijo mientras pasaba por la alfombra. “Si Dios quiere, hoy hay festejo entre todos”, concluyó antes de recibir la noticia y con su gran sonrisa en la cara. Además, habló de Scaloni y su reciente renovación con la Selección: “Sin él no hay Scaloneta”.

¡Nos emocionaste hasta las lágrimas, Dibu! Tras ser anunciado como el ganador del Premio al Mejor Arquero del año y ser ovacionado por el público, así miraba Lionel Messi a nuestro portero favorito:

“Obviamente es algo muy lindo para mi carrera, todos saben mi historia. Es un orgullo para mi país”, comenzó diciendo Martínez. “La gente sabe lo pasional que es ser argentino, y ganar la Copa del Mundo fue hermoso. Sentimos esa conexión con el país y es un orgullo”.

Además, dio un hermoso mensaje para su familia: “Siempre me preguntaron quiénes fueron tus ídolos de chico, para mí, ver a mi mamá limpiar edificios y a mi papá trabajar. Mis ídolos son ellos”, comentó el grande.

Tantas alegrías nos ha traído luego de ser reconocido tras su increíble actuación en las tandas de penales tanto con Países Bajos como con Francia, en la final del mundo. Es sin duda un arquero increíble, que fue bien recibido en Argentina luego de que podamos ver a niños pequeños usar su camiseta por todo el largo y ancho del país. El primer arquero argentino en ser elegido como el mejor del mundo sin duda está y seguirá haciendo historia.