Todo parecía marchar bien en la vida de Tamara Falcó, pero su madre, Isabel Preysler mostró su desinterés respecto a la boda, esto se debe a que no se lleva bien con Carolina Molas, al parecer no pueden hacer las pases aún.

Isabel Preysler vio que Tamara Falcó es muy feliz junto a Iñigo Onieva, pero siendo sincera, la socialité le dijo a su hija que no se case con ese hombre, ya que lo traicionó una vez y si ya lo hizo, lo volverá a hacer, ante esto, la marquesa de Griñón se mostró muy desilusionada.

Tamara no solo está desilusionada con Íñigo Onieva, sino con pésima relación entre Isabel Preysler y Carolina Molas, ya son mujeres grandes y tienen un comportamiento como si fueran niñas, no muestran la unión que la marquesa de Griñón quiere para su familia y mas aún cuando está próxima a si fecha de boda, informa Voces Críticas.

Si bien Tamara dijo ante los medios de comunicación que no hay ninguna rivalidad entre su madre y su suegra, la realidad es otra y Carolina e Isabel no se quieren ni cruzar, no comparten nada y ambas apuntan a ser protagonistas en la boda de la marquesa e Iñigo Onieva.

Sin embargo, Isabel había comentado que Carolina le pareció una mujer encantadora, pero no puede ocultar el mal gusto que tiene hacia ella, la socialité hasta se mostró celosa de la relación que tiene Tamara con su suegra, según Isabel, Carolina es cómplice de Íñigo Onieva y sus andanzas con otras mujeres, algo que Tamara ya lo descubrió una vez y lo perdonó.