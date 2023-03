La Semana de la Moda continúo el pasado fin de semana en la majestuosa ciudad de Milán, y una de las invitadas que causó total sensación fue nada más y nada menos que Kim Kardashian, quien se encontraba de visita en apoyo a la firma italiana de Dolce & Gabbana.

La estrella del reality showKeeping Up with the Kardashiansapareció por las calles de la ciudad con el objetivo de visitar una de las tiendas de la marca, pues también se encontraba grabando el reconocido programa de televisión, transmitido por la plataforma de Disney+.

Sin embargo, la socialité norteamericanatuvo que detenerse a saludar desde un balcón a la inmensa multitud que rodeaba el hotel donde se hospedaba. Asimismo, al estar dentro del local, miles de personas se reunieron afuera gritando su nombre mientras tomaban fotos.

La hermana más famosa del clan Kardashian lució un sensual conjunto de los diseñadores italianos compuesto por hebillas en un elegante tono beige. Lo acompañó con unas botas largas del mismo color y su melena negra completamente suelta.

Más tarde, Kim Kardashianen compañía de Stefano Gabbana y Domenico Dolce asistieron al desfile de modas de la prestigiosa firma. La empresaria deslumbró con un espectacular vestido pegado que resaltaba su increíble figura, en un estampado de serpiente combinado con un chocker de la misma textura.