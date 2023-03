La gran novela del verano estuvo centrada en la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey por los chats que se filtraron de diferentes infidelidades, los cuales involucraron a Estefi Berardi y, aunque los dos lo negaron, Yanina Latorre asegura que sí estuvieron juntos y volvió a explotar la interna entre las angelitas.

Fue así que luego de unas declaraciones que el propio Fede Bal le brindó a LAM en el cierre de la temporada teatral en Villa Carlos Paz, en donde negó rotundamente que haya pasado algo con Estefi Berardi, Yanina Latorre recargó las tintas y acusó a su compañera de no decir la verdad.

“Total las mentirosas se manejan así, las que salen con tipos casados. Hacete cargo que te acostaste con un tipo casado”, inició Yanina Latorre para remarcar, fiel a su estilo, la opinión e información que tenía, a lo que Berardi respondió: “Yo estoy tranquila, después cada una tendrá que hacerse cargo de lo que dice”.

Yanina Latorre no perdonó a Estefi Berardi.

“Nunca me acosté con un tipo casado, jamás”, retrucó Estefi Berardi, para que Ángel De Brito aclare que Fede Bal no estaba casado, algo que no le hizo mucha mecha a Latorre, que volvió a la carga: “No soy como vos, no miento. Lo mejor que tengo es mi credibilidad. Vos abrís la boca como una hiena y llamás a tus amiguitos abogados”.

Sin embargo, esto no fue todo porque la esposa del exfutbolsita tenía algo más preparado contra su compañera de panel para meterle picante al vivo: “Yo como vos no soy. No miento, no me acuesto con tipos, no niego chats y no tengo fines de semana raritos. Tampoco le digo a la cornuda que es mala como hiciste con Sofía”; cerró.

En tanto luego del intenso cruce con Yanina Latorre, Estefi Berardi tuvo la banca de Nazarena Vélez, que viene dulce y enternencida por el nacimiento de su nieto, y sostuvo que le cree a su compañera ante los supuestos chats que se filtraron con Fede Bal.