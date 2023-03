Desde que se desató el escándalo entre Shakira y Gerard Piqué por su separación y la infidelidad con Clara Chía Martí, los hijos que tienen en común, Milán y Sasha, siempre han estado en medio del conflicto, aunque sus padres intentan mantener el bienestar de ellos de la mejor manera posible.

Si bien, siempre se supo que tanto la intérprete de ‘Monotonía‘ como el ex defensor del Barcelona trataron de llegar a un acuerdo para la custodia de la forma más tranquila, se comenzó a especular con esto cuando se hizo conocida la mala relación entre la colombiana y su ex suegra, Montserrat Bernabeu.

De esta manera, se supo que la cantante colombiana no le hace las cosas fáciles a Gerard Piqué y sus padres en lo que respecta al cuidado de Milán y Sasha. Por lo tanto, la ex suegra de Shakira decidió actuar a espaldas de la cantante para que no se generen conflictos, aunque cuando se entere la colombiana, todo será peor.

Lo cierto, es que la cantautora obliga a su ex pareja a llevar a sus hijos a las actividades que tengan fuera de la escuela cuando están pasando su tiempo con él. Sin embargo, esto no se estaría cumpliendo como quiere la colombiana y es Bernabeu quien los lleva a sus espaldas.

El día que a Piqué le toca ver a sus hijos, él los recoge por la mansión de la intérprete de ‘Te Felicito’, pero luego, hace unos metros y los deja con su abuela para que sus hijos estén con ella.

Esto no le gustará nada a Shakira, ya que no sólo están actuando a escondidas de ella, sino que también ha dejado las reglas muy claras en cuanto a cómo manejarse con los menores ahora que están separados. InformaVoces Críticas.