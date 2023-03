Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi a la entrega de premios de The Best, donde se llevó el premio a mejor futbolista del año 2022. Y como siempre no decepcionó con el look que eligió para la ocasión y se llevó todas las miradas por la sobriedad y el estilo del conjunto pero un detalle se llevó todas las miradas y ya se agotó en las tiendas online y presencial.

La mujer lució un vestido negro alto fabricado por pedido de ella por Dolce&Gabbanna pero esta no es la prenda que se llevó todas las miradas sino que lo que generó una catarata de mensajes fue la cartera en forma de flor que eleigió para el evento.

Antonela Roccuzzo eligió una exclusiva y costosa cartera para acompañar a Lionel Messi a los premios The Best, se llevó todas las miradas y se agotó en todos lados.

Se trata de la Dolce Box de resina en forma de rosa, nombre que le pusieron a la cartera, y la descripción que hacen en la página de la famosa marca de moda es: “Símbolo de feminidad, la rosa se transforma en este bolso Dolce Box, que representa la artesanía, el amor y la atención al detalle propios de la marca. Realizado en resina pintada a mano, presenta un asa superior y una correa ajustable y extraíble en piel de becerro con motivo de iguana”, se lee en la descripción del exclusivo accesorio.

La misma tiene un valor de 6.930 euros y si se lo pasa a pesos da un valor de $1.486.485 pesos. Esta cartera ya se encuentra completamente agotada luego de que la esposa del astro la luciera en la alfombra roja.

Si bien Roccuzzo eligió el modelo en color rojo no es la única opción que existe sino que hay múltiples opciones: rosa, negra, blanca, amarilla y lila son solo algunas de las opciones que existen y los precios varían de acuerdo al color elegido por el comprador