Anuel AA ha roto su silencio.Hace unos días vio la luz el nuevo disco de Karol G, en el que está incluidaTQG, la colaboración de la artista con Shakira, donde narra su propia historia de amor y posterior ruptura con el artista puertorriqueño.

A lo largo de la letra de la canción, Karol G dedica varias frases a su ex pareja. «Dándome like a la foto mía», es una de las frases más virales de la canción, pues hace referencia al hecho de Anuel AA dio me gusta a una imagen de la artista en una playa cuando ya estaba con Yailin.

Ahora, Anuel AA ha aprovechado la interacción con sus seguidores en Instagram para lo que muchos han interpretado como una respuesta a la colombiana y alas frases que le dedica en esta y en otras muchas de las canciones de su nuevo álbum de estudio.

Con una serie de imágenes en el gimnasio, Anuel AA ha escrito en su cuenta de Instagram:«Debate amistoso: Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable?». Además, el artista expresa su propia opinión: «Esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la Tierra», escribe en la publicación.

Como era de esperar, las reacciones de sus seguidores no han tardado en aparecer y muchos han señalado la coincidencia de esta publicación con el hecho de que Karol G le lanzase varias indirectas en la letra de su colaboración con Shakira.

El post se ha vuelto viral rápidamente y ha ganado tracción en redes, con muchísimos comentarios a favor y también en contra de su mensaje burlón.

La colaboración entre las cantantes colombianas está cosechando grandes datos en las plataformas de música. El tema es un canto al desamor lleno de dolor y de indirectas a sus exparejas. Si bien Shakira dedica dardos a Piqué continuando en la línea de su anterior colaboración con Bizarrap, laBichotatambién le lanza varias pullas a Anuel AA.

”Qué haces buscándome el lao’, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, cantan las colombianas en la canción.

¿Por qué rompieron Anuel AA y Karol G?

La pareja de artistas vivió un intenso amor que se podía ver fácilmente en sus redes sociales y en los diferentes eventos a los que asistían. Además, Karol G afirmó que estaba muy enamorada: “El amor que sentimos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble”. Pero, ¿por qué lo dejaron?

Lo cierto es que los artistas no han dado un motivo claro por el que se acabó su noviazgo. Existen diferentes teorías, como los celos profesionales de Karol G que exigía cobrar lo mismo que Anuel, una posible infidelidad del puertorriqueño o las apretadas agendas de ambos que dificultaban la relación.

Anuel AA y Yailin se habrían separado por violencia doméstica e infidelidad

Luego de queAnuel AAinformara a la opinión pública que terminó la relación con su esposaYailin, conocida como ‘La más viral’, los curiosos se han dedicado a investigar sobre cuál fue la razón de la separación, pues ninguno de los dos ha hablado sobre eso.

Por ejemplo, según el programa ‘Voces críticas’, todo comenzó con las sospechas de la artista dominicana acerca de varias infidelidades por parte del reguetonero.

De igual manera, se informó que, en medio de una discusión desatada por la presunta confirmación de esta situación, la pareja habría llegado a los golpes porque la mujer reaccionó de manera violenta al enterarse. Esto habría hecho que tomaran la decisión de terminar con todo a pocos meses de su boda.

Además, este programa aseguró que Anuel AA se habría mudado de la casa donde vivía con Yailin.

Estos hechos se dan a conocer a pocos días de que ‘La más viral’ presumiera la gran cantidad de regalos que, al parecer, su esposo le envió a casa con motivo del Día de San Valentín.

Con un romántico mensaje, la mujer de 20 años agradeció al puertorriqueño por una gran cantidad de detalles que le dio, entre estos varias y costosas joyas, dos relojes de marcaRolex, un oso de peluche gigante y siete arreglos de rosas rojas.

De igual manera, recordó que falta muy poco para conocer aCattleya, la hija que ambos están esperando desde hace algunos meses.