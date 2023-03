Tanto Lionel Messi como Antonella Roccuzzo siempre fueron reservados en cuanto a su intimidad, a diferencia de lo que sucede con otras parejas del mismo ambiente, como la que conforman Mauro Icardi y Wanda Nara.

A pesar de ello, en varias ocasiones se viralizaron algunas cuestiones vinculadas a cuestiones internas entre el rosarino y su esposa, lo que despertó miles de polémicas en las redes sociales y medios de comunicación.

Muchas de ellas tienen que ver con el estilo de vida que llevan el capitán argentino y su familia, desde los alimentos que consumen a diario hasta las horas de descanso que tienen y las marcas de ropa que prefieren.

Con relación a estas últimas, tanto el astro argentino como Antonella Roccuzzo han dejado en claro que una de las firmas que eligen es Dolce & Gabbana, lo cual quedó demostrado en el look que ella eligió para la entrega de los premios The Best.

Si bien se trata de una firma consolidada en el plano internacional, la postura de Lionel Messi y su esposa potenciaron aún más el prestigio de la misma. Por eso, la compañía apostó por más y decidió generar diseños únicos para la familia.

Se trata de pijamas para todos los integrantes de la casa, conformados por dos prendas, un pantalón largo y una camisa mangas largas. El color elegido es el celeste, aunque hay pequeños detalles en color blanco. El valor agregado es el bordado de la Copa del Mundo y las tres estrellas, en alusión al último título de la selección Argentina.