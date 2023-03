A una semana de convertirse en mamá por primera vez,Calu Riverosubió a las redes la primera imagen con su hijoTao.

La actriz y su pareja, Aíto de la Rúa, fueron padres el miércoles 22 de febrero, como corolario de una relación que mantuvieron en secreto durante un largo tiempo. Al confirmarse el embarazo, la actriz fue mostrando las etapas más importantes de la gestación de su primogénito, entre rituales espirituales, clases de gimnasia, fotos, abrazos y mucho amor con sus millones de seguidores como testigos.

Poco antes de dar a luz, la actriz había compartido unas emotivas postales junto a su pareja para contar cómo transitaban aquellos días. “Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió la influencer en el posteo en el que aparece sonriendo con su pancita de embarazo, acompañada por el empresario y recibió todo tipo de felicitaciones, una de ellas muy especial: la de su hermanaMarou Rivero que sintetizó en dos palabras sus sentimientos: “Los amo”.

Una semana después, la actriz también conocida comoDignityvolvió a sus redes para mostrar lo que todos sus seguidores esperaban: la primera foto de Tao. Aunque en rigor de verdad, al bebe solo se lo ve de perfil y lo que destaca en primer plano es su rostro sonriente, emanando felicidad: “Una semana así”, escribió al pie del posteo, para dar cuenta de cómo transitaron sus últimos días.

Como era de esperar, en menos de una hora la publicación se llenó de miles de reacciones y comentarios positivos, de seguidores anónimos y celebrities. “Felicidades mi amor”, escribió Nancy Dupláa. “Muchas felicidades! Lo mejor siempre! Te quiero!”, apuntó Nico Vázquez. “Tao bienvenido. Hermosa mamá, mucho amor para estos momentos de encuentro”, sumó Rochi Igarzábal.

Precisamente el nombre del pequeño fue todo un misterio, y recién lo revelaron en el tramo final del embarazo. Respecto al peculiar significado, la actriz señaló: “El camino de la vida. Es de origen chino y es el más tradicional en ese país”, explicó, junto al particular ritual que realizó antes de la llegada de su bebé.

“Mover todo al ritmo del tambor, corazón. Si no es ahora, ¿cuándo?”, preguntó la actriz al subir varias historias en su cuenta de Instagram en donde reflejaba cómo fue el momento tan especial junto a sus seres queridos. Y agregó: “El cielo en la Tierra. Ayer celebramos la transformación”. Con varias imágenes, la futura mamá quiso mostrar cuáles fueron los distintos momentos que tuvo el ritual, a la vez que fue una manera de agradecer a quienes la acompañaron en aquel momento: “Rodeada de amor y mujeres llenas de gracia”.