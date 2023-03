A casi dos meses de la llegada de su primera hija junto a su novio Nicolás Maccari, Cande Ruggeri sufrió un accidente y tuvo que ser atendida.

A través de sus redes sociales, la hija de Oscar Ruggeri reveló detalles de lo sucedido y confesó que tuvo que ir al dentista a las 21:30 porque se le rompió uno de los dientes incisivos, mejor conocidos como paletas.

“Estoy, ¿Qué hora? ¿Nueve y media de la noche? Diez y diez en el dentista. Fede y Santi me acaban de salvar la vida”, comenzó diciendo la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

Después, la influencer reveló más detalles de lo que pasó y contó el trabajo que le hicieron sus odontólogos de mayor confianza.

“Bueno, les voy a contar la verdad. Ayer se me partió un diente. Hice una pelotudez de bruta. Estaba tomando de una botella de vidrio y se me partió un diente. Pero no lo van a notar porque tengo al mejor dentista del mundo”, explicó Cande.

“Me salvaron ayer nueve y media de la noche. Casi me muero, o sea, real. Yo sé que soy exagerada, pero también siento que se me acumularon un montón de cosas. Vita que es muy chiquita, más que no estoy durmiendo. Mi trabajo es la imagen, así que se me haya roto un diente ayer. Colapsé”, concluyó la creadora de contenidos en sus redes.

El dramático descargo de Cande Ruggeri sobre la maternidad

Hace unas semanas, Cande Ruggeri abrió su corazón y le contó a sus seguidores el difícil momento que está atravesando luego de dar a luz a su primera hija.

“Yo pensé que iba a ser relajada y no. Ahora entiendo tantas cosas que por ahí le critiqué a mi mamá o a las madres y ahora me está pasando”, afirmó la influencer.