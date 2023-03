Mensaje del gobernador Gustavo Sáenz en la Apertura de Sesiones Legislativas 2023

Querido Pueblo de Salta, señoras y señores legisladores:

Como gobernador, vengo a cumplir con el mandato constitucional de informarles sobre el Estado General de la Provincia, en el inicio de las Sesiones Ordinarias de 2023 de esta honorable Legislatura. Sobre todo, vengo a hablarle a los salteños, como siempre, con el corazón y la verdad, compartiendo los logros alcanzados y también los desafíos que enfrentamos en el contexto en el que vivimos.

Los salteños con su voto me confirieron el honor y la enorme responsabilidad de ser su gobernador. Asumí este compromiso con humildad, sabiendo que esta es una tarea ardua, que se construye día a día, con esfuerzo y perseverancia y con el trabajo en conjunto de todos y cada uno de los salteños.

Más allá de las palabras, a las que se las lleva el viento, he definido mi gestión por obras y acciones concretas, realizadas en beneficio de Salta para tener una provincia con igualdad de oportunidades y desarrollo. Este es el objetivo que marca el rumbo de esta gestión.

Momentos y situaciones complejas requirieron muchas veces tomar decisiones difíciles. No hay recetas mágicas ni soluciones inmediatas para cambios estructurales que permitan a cada salteño y cada salteña tener un mejor presente y sobre todo un futuro, para ellos y para sus hijos. Planificamos de forma ordenada y ejecutamos, superando muchas adversidades y sabiendo que aún queda mucho por hacer.

En todos de los rincones de nuestra Patria Chica, trabajo con la convicción de que los cambios se logran con amor por la tierra y por su gente. Los escucho en cada encuentro, cada municipio, cada barrio que recorro, en la seguridad de que la política es una verdadera herramienta de transformación social. Me comprometo todos los días por sus proyectos, sus ideas, sus necesidades, sus esperanzas y sus sueños.

El año 2022 fue un año muy difícil, que superamos juntos y quiero agradecer al gran equipo que integra el Gobierno de Salta, que me acompañó con cada acción, llevando a cabo obras que generan trabajo genuino, mejoran la calidad de vida de la comunidad, acortan distancias, tienden caminos y potencian el crecimiento y desarrollo de esta hermosa tierra.

No sabemos de divisiones ni de grietas, miramos para delante, encaramos los problemas viejos y los nuevos para resolverlos y no perdemos tiempo en señalar culpables, sino que llevamos soluciones, sin mezquindades sin banderas políticas.

Nuestra Provincia ha sufrido y aún sufre postergaciones históricas. Argentina creció en forma asimétrica y al Norte, le tocó la peor parte. A esto se le sumaron las consecuencias de una pandemia y una guerra que afectaron notablemente a la economía. Altos niveles de inflación, devastadores incendios y la mayor sequía de los últimos 50 años, que complicaron la producción y agudizaron las problemáticas del territorio provincial.

Nada de esto nos detiene. Ante los desafíos, respondemos con más acciones, con más trabajo, con más planificación y esforzándonos día a día.

Siempre estamos dando la cara, enfrentando las realidades y diciéndole a la gente la verdad, mirándola a los ojos, contándoles cuáles son los problemas que tiene la Provincia desde hace muchísimos años y cómo se pueden ir resolviendo con planificación, gestión y constancia. Podemos equivocarnos y revisar nuestras acciones, pero siempre con honestidad y en búsqueda de un bien mayor.

Todos amamos nuestra tierra. Las dificultades nos hermanan, los desafíos nos fortalecen, las necesidades del otro nos conmueven e importan. La solución a cada problema la encaramos con el apoyo de los salteños, a quienes día a día agradezco su confianza, que se traduce en palabras de aliento, en abrazos afectuosos, en la ayuda que recibimos desde su compromiso, su trabajo y su voluntad incansable de luchar por una Salta mejor.

Somos una comunidad que, de diferente manera, sueña lo mismo: paz, progreso, equidad e igualdad de oportunidades. Hay un camino en común, podemos discutir muchos detalles, pero debemos coincidir en la meta, mejorar nuestro presente y tener un futuro para todos en cada rincón de esta amada tierra.

Estuvimos, estamos y estaremos llegando a cada rincón de la geografía salteña. Tenemos un plan de más de 1500 obras con criterio federal en toda la Provincia y en todas las áreas. Cada una fue concebida, gestionada y ejecutada para mejorar la calidad de vida de los salteños y salteñas, para mejores caminos, más escuelas, más y mejor salud, más y mejor educación, más oportunidades de trabajar y de crecer, con la meta de una provincia fructífera con más producción y generación de riqueza.

Argentina vive situaciones de injusticia que hay que revertir. Para algunos, hay argentinos de primera y de segunda categoría. Ellos piensan que la Argentina termina en la General Paz y son quienes tienen todos los servicios y los pagan más baratos que nosotros, por lo que estamos peleando para revertir esa injusticia de nuevos años.

Hay que alzar la voz y que se enteren de que acá no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas, pagamos el boleto más caro del país. Es necesario mantener las relaciones cordiales que correspondan. Cuando tengo que acompañar, acompaño. Pero cuando me tengo que poner firme para defender los derechos de los salteños, lo hago, pues yo no soy delegado de ningún gobierno, sino el gobernador de todos los salteños, a quienes represento, a quienes me debo. Primero está la patria, y mi patria chica es Salta.

El desarrollo social y económico de la Provincia es problemático si no se atienden dos premisas. En primer lugar, constituir un bloque regional sólido capaz de terminar con la discriminación presupuestaria que hace décadas sufrimos las provincias alejadas de la zona central del país. En segundo lugar, potenciar de manera regional las ventajas competitivas y las oportunidades productivas de la región, a partir de políticas públicas comunes e infraestructura compartida.

Hemos sido protagonistas de la conformación del Parlamento del Norte Grande que permitió la obtención de recursos para Salta a partir del trabajo realizado en conjunto. Junto con los gobernadores del Norte Grande trabajamos en una agenda común frente a las injusticias que sufren nuestras provincias, aportando a la construcción de un federalismo real.

Señoras y señores legisladores, tenemos un Gobierno presente, abierto y comprometido con todos los actores de la sociedad, acompañamos a los intendentes en su gestión y entablamos diálogo con las entidades intermedias, sociales, gremiales, profesionales, empresariales y educativas. De estos encuentros surgieron iniciativas que se materializaron en leyes, convenios y acuerdos de cooperación.

Nuestra hoja de ruta nos dice qué hacer para optimizar los recursos, agilizar las gestiones necesarias para la obra pública y crear condiciones para que los inversores vean a Salta como una tierra de oportunidades, seguridad jurídica y mano de obra calificada, que abre sus brazos generosamente a quienes tengan la intención de que sus empresas crezcan, y con ellas, los salteños.

La crisis de agua -particularmente profunda en nuestro norte- se agrava por décadas de desinversión y obras de infraestructura que nunca se hicieron, pese a que se prometieron.

Muchos años pasaron y el problema del agua en San Martín no se resolvió. Tenemos la decisión y estamos trabajando para darle una solución a partir de un plan de obras que venimos ejecutando, no desde un tiempo reciente, sino desde el inicio mismo de mi gestión. Les abrimos las puertas a todos lo que se sumaron a esta causa e hicimos lo necesario para lograr cambios concretos.

Quiero hacer un reconocimiento a los legisladores del departamento San Martín, que no fueron oportunista, ni sacaron ventajas de un problema que conocen que es histórico en el departamento San Martín y que no se resuelve en tres años. Que hoy en cada cartel que colocamos hay una maquina trabajando con obreros, no hay baldíos llenos de yuyos mostrando lo que se va hacer y nunca se hace.

Nuestra geografía variada, con zonas de frío extremo y calor agobiante, requiere políticas públicas que contemplen las características particulares de cada región, donde el uso de fuentes de energía no es un lujo, sino una necesidad. Por eso, debe existir y hemos implementado una tarifa diferenciada por estacionalidad y ubicación.

Salta fue pionera en implementar criterios de segmentación tarifaria. Para proteger a los comprovincianos de subas desproporcionadas, creamos la Tarifa Diferencial para Zonas Cálidas para el servicio de energía eléctrica en Orán, San Martín, Anta, Rivadavia y General Güemes y los municipios de La Candelaria, El Potrero y El Galpón tendrán tarifa bonificada, no solo para este año, sino para siempre.

Acabo de instruir al ENTE que no sean cuatro, sino 5 los meses considerados como zonas cálidas en esos lugares.

También ordené a EDESA priorizar inmediatamente la ejecución del Plan de Inversiones Obligatorias 2023 para Orán y San Martín, por más de mil millones de pesos.

Ampliamos la cobertura de subsidios a los servicios de energía, agua potable y saneamiento, con una Tarifa Social Provincial, para amparar y proteger a los usuarios más vulnerables.

Señoras y señores legisladores, estuvimos, estamos y estaremos al lado de quienes nos necesita. Se creó un Comité Provincial de Emergencia Hídrica, integrado por distintas áreas del Gobierno, intendentes y el Ejército.

El Dique Itiyuro, que depende de las lluvias, es el que abastece al 90% de la población de Mosconi, Tartagal y Aguaray, no fue planificado para el futuro y el crecimiento demográfico ocasionó su colapso.

Se están buscando aguas subterráneas en distintos lugares de San Martín y gestionamos financiamiento para poder llevar adelante las inversiones necesarias.

En la zona en emergencia de Orán, Rivadavia y San Martín, en diferentes obras de agua y saneamiento, edificios públicos, cultura, deportes, educación, infraestructura urbana salud, energía y obras hídricas, invertimos durante 2022 más de 6.500 millones de pesos.

En la inversión de agua y saneamiento venimos desarrollando un plan, en toda la Provincia, con 288 obras por más de 16.700 millones de pesos. Ya se terminaron 72 y 85 se encuentran en ejecución; otras 48, están prontas a iniciar.

Destaco la Planta Depuradora de la zona sur de la Capital, que beneficiará a más de 800 mil personas del área metropolitana. La financia el Banco Interamericano de Desarrollo, con fondos no reembolsables.

Los sistemas de agua y saneamiento más débiles han sufrido más esta esta sequía. En San Martín, del 100% de la provisión de agua, 74% es superficial y 26% subterránea. Decidí inversiones para tener un sistema más seguro, dotando de pozos a distintos lugares del departamento, básicamente en el sistema Itiyuro, para evitar una dependencia tan grande de una sola fuente de agua.

Hicimos los pozos necesarios en Salvador Mazza. Se están poniendo en condiciones y ampliando plantas potabilizadoras, llevando nuevos acueductos y arreglando otros, haciendo cambio de redes. Se trabaja en un proyecto de alteo de El Limón, junto al Itiyuro; estamos terminando una obra inconclusa del Fondo de Reparación Histórica: el acueducto del Yacuy, y se están inyectando pozos para este dotar a este sistema de mayor seguridad, de tal manera que llegue a ser un 55% superficial y 45% subterránea.

El acueducto Tartagal –Mosconi optimizará el servicio de agua potable en Mosconi, beneficiando a más de 20.000 habitantes al conducir los caudales desde la nueva planta potabilizadora de Tartagal, hasta la cisterna Las Lomitas.

Tiene un avance del 75% con una inversión de más de $240 millones.

Mientras tanto, se asiste a la población con distintos sistemas, más de 70 camiones con agua, con agua potable en bidones y un gran trabajo coordinado con las municipalidades y el Ejército.

Desde el año pasado se repartieron 691 reservorios de Agua Segura en las diferentes comunidades de San Martín, Orán y Rivadavia, para resguardar el agua apta para consumo.

Señoras y señores legisladores, fijamos el objetivo de trabajar con equilibrio presupuestario y así lo logramos en el 2020, 2021 y 2022.

El 2023 se construyó a través de una tarea de participación y consensos, municipio por municipio, escuchando la opinión de las personas y de sus intendentes y legisladores, sobre obras y acciones prioritarias. Es, también, el primero realizado con perspectiva de género en nuestra Provincia.

Desde que asumí, los presupuestos presentados ponen énfasis en los servicios de salud, educación y seguridad, por más del 85 % del gasto.

La obra pública viene creciendo a un ritmo acelerado, triplicando la inversión entre 2021 y 2022.

Salta trabaja con transparencia, publicando las cuentas públicas en los sitios oficiales, también presentando las Cuentas Generales del Ejercicio de cada año, en tiempo y forma. Ya hemos elaborado y remitido para su análisis y aprobación las de los años 2019, 2020 y 2021.

Facilitamos los trámites impositivos a través de Rentas Digital, una simplificación del Sistema. Actualmente el 80% de los trámites se realizan vía on-line.

Quiero dejar claro que la previsibilidad y la seguridad jurídica que ofrece nuestra provincia es una premisa innegociable y en ella los inversores encuentran las condiciones necesarias para emprendimientos sustentables en el tiempo, beneficiando con ello a la economía de los salteños.

Padecemos las desventajas de la distancia que encarece los fletes; por décadas de desinversión, la falta de infraestructura necesaria que alienta a las empresas a invertir en las variadas riquezas que ofrece nuestro suelo.

Hemos reclamado, junto con las provincias hermanas del Norte, el aumento del subsidio al transporte y el financiamiento de un Programa para el Desarrollo del Corredor Bioceánico Norte Grande, entre otras importantes demandas. El Norte merece ser escuchado.

En Salta se lleva adelante un Plan Federal de Obras Públicas.

Durante estos tres años trabajamos en alrededor de 1500 obras por más de $90 mil millones. Éstas responden a un preciso diagnóstico inicial y se ven reflejadas en la ejecución de acciones de conectividad vial, aérea, digital y ferroviaria y un plan de agua y saneamiento con 288 obras por $16.000 millones de pesos; una fuerte inversión en Salud; infraestructura educativa por más de $11.800 millones y viviendas por más de $36.000 millones.

Están en marcha 18 obras viales en rutas provinciales y nacionales, un dato histórico para Salta, y en todos los departamentos aumentó la ejecución presupuestaria prevista en obras públicas.

El Puente de Vaqueros y Circunvalación están en ejecución y consisten en una carretera de cuatro carriles que se extenderá por cuatro kilómetros, desde la rotonda El Quirquincho hasta el puente sobre el río Wierna, en el kilómetro 1.612 de la Ruta Nacional 9. Irá bordeando el río y tendrá tres rotondas para posibilitar la conectividad con la infraestructura vial existente.

Al unir la Circunvalación Oeste con la avenida Bolivia, la ciudad de Salta y el área metropolitana sumarán una nueva vía para el tránsito, descomprimiéndolo y dando mayor seguridad. Evitará que el tránsito pesado pase por el centro y macrocentro. La inversión es de $ 4.049 millones.

Con la construcción de la autopista Ruta 9 – 34 entre Metán y Rosario de la Frontera, habrá mayor seguridad y fluidez vehicular, con beneficio para el traslado de mercadería. Se inició en 2022, a un costo de casi $8.000 millones.

Comenzó la pavimentación del segundo y tercer tramo Ruta Nacional 51, en la Puna. Otros tramos están en proceso para su próximo inicio. Esta vía es clave para la integración regional y la salida a los puertos del Pacífico y los mercados asiáticos.

Estamos invirtiendo más de $500 en equipamiento vial pesado para los Andes. La Ruta Provincial 27 avanza en una obra de optimización de más de 38 kilómetros, entre el empalme con la Ruta Nacional 51 y el Salar de Pocitos.

Además de beneficiar a las comunidades de la Puna, la obra, de más de $200 millones, es importante para la actividad minera.

En la Ruta 40, están en marcha las obras de pavimentación en dos tramos: Molinos – Seclantás / Payogasta – Palermo. Además de potenciar el desarrollo turístico en los Valles Calchaquíes, tendrá gran impacto en la producción y el desarrollo de la región. Su plazo es de 18 meses e inició en 2022.

Cada salteño importa, por eso finalizamos la construcción de cuatro puentes vehiculares en la ruta provincial 7, en el norte provincial, entre Los Toldos y Santa Victoria Oeste. Esto permitirá optimizar la conectividad entre las localidades respondiendo a una histórica demanda de sus habitantes.

Ejecutamos trabajos en la Ruta Nacional 86, que conecta Tartagal con Tonono. Hicimos gestiones para que Vialidad Nacional vuelva a licitar la obra de pavimentación de 32 Km.

Estamos pavimentando la Ruta Provincial Nº35, de acceso a La Candelaria, una obra muy necesaria. En los próximos días vamos a inaugurar la ruta N°23 que une Rosario de Lerma con Cerrillos.

Estamos haciendo un Nodo Logístico y Puerto Seco en Gral. Güemes, una obra estratégica por encontrarse en un punto central del Corredor Bioceánico Norte. Optimizará el traslado de la producción por un sistema multimodal que incluye al sistema ferroviario. La inversión es de 18 millones de dólares.

La obra de la Terminal de General Güemes se ejecuta en 1.900 m2. Se construirán 13 dársenas, 7 boleterías y una amplia área de servicios. Están previstas también obras anexas para una mejor circulación, comodidad y accesibilidad para los usuarios. La inversión supera los $ 347 millones.

Estamos integrando Parque Industrial, Zona Franca y Nodo Logístico en un polo de características únicas en el Norte Grande, siendo el más importante en envergadura y servicios conexos.

Para el Gasoducto de los Valles Calchaquíes, gestionamos ante Nación una obra que proveerá energía para 7 localidades de Salta y una de Tucumán, beneficiando cerca de 35.000 habitantes, entre ellos están los del Tala, del Jardín, del Tolombon, Cafayate, Animaná, San Carlos.

Con el proyecto del Gasoducto Productivo “Llama” queremos fomentar el crecimiento de los desarrollos mineros de la Provincia. De igual manera, elaboramos el proyecto del Gasoducto Río Piedras y Lumbreras, que nace en el empalme con el gasoducto de Anta hasta llegar a Río Piedras. Desde él se construirán redes de gas para 5000 beneficiarios, con una inversión de $ 500 millones.

Están licitados y adjudicados el gasoducto La Viña-Guachipas y la red de gas domiciliaria para Guachipas. Están en ejecución la ampliación de redes de gas y servicios domiciliarios para varias localidades.

Priorizamos el acceso a un hogar digno. El Instituto Provincial de la Vivienda construyó más de 3 mil hogares y soluciones habitacionales en toda Salta. Actualmente hay más de 4000 en ejecución y para este año, tenemos 1.050 unidades en proyectos y en procesos licitatorios.

Tenemos un plan integral para fortalecer la permanencia del personal de Salud en el Interior. Ya llevamos entregadas alrededor de 26 viviendas y construimos 10 unidades más en tres municipios.

En el Hospital San Bernardo invertiremos 28 millones de dólares en su refuncionalización y ampliación. Se construirán tres edificios nuevos para optimizar el servicio que el establecimiento brinda a los salteños. Se inició en 2022 y el plazo de ejecución son 36 meses.

Señoras y señores legisladores, por segundo año consecutivo destinamos a Educación más del 42% del presupuesto provincial

En 2022 iniciamos un plan por $3.100 millones para construcción de nuevos edificios, reparaciones y ampliación de escuelas, con recursos provinciales y nacionales. Duplicamos el presupuesto en infraestructura. Hacia fines del 2022 se licitaron obras por más de $6.000 millones.

Durante estos años de gestión hemos trabajado en 57 nuevos edificios, de los cuales ya se terminaron 22, están en ejecución 20 y 15 se comienzan a construirse próximamente.

Se realizaron reparaciones de distinta índole en más de 350 edificios escolares. Para este año, se continuarán y se iniciarán obras en 100 nuevas aulas, que se suman a las 60 ya terminadas.

Realizamos inversiones en equipamiento y material didáctico. Durante el 2022 se entregaron más de 225 mil kits escolares para el nivel primario.

Entregamos en 2022, más de 26 mil computadoras del programa Conectar Igualdad a alumnos secundarios y esto se ampliará.

En cuanto a conectividad, conectamos a internet 400 Unidades Educativas, el 78% del total. En abril culminaremos con el proceso de conexión de 100 Unidades Educativas más. Además, este año, junto a ENACOM y ARSAT brindaremos Internet Satelital a las unidades educativas rurales que aún no la tienen, para llegar a la totalidad. También mejoraremos la calidad de Internet que las escuelas reciben, triplicando el ancho de banda para la mayoría de los casos.

Este año se cuadruplica el presupuesto del programa de Asistencia Alimentaria Escolar, con $4.400 millones, destinados a los comedores escolares de 868 unidades educativas.

La Provincia acompañó en la implementación del programa de becas Progresar, de fondos nacionales, que en Salta benefició a más de 73.000 estudiantes del Nivel Secundario y Superior. Se le suman las becas provinciales para cursar en el Nivel Superior, tanto de estatales como privados.

Casi 6 mil alumnos volvieron a las aulas con nuestro Programa de Revinculación, que tendrá continuidad este año.

El año pasado logramos incluir un 20% más de alumnos con discapacidad en las escuelas comunes, llegando a un 80% de los estudiantes incluidos en establecimientos de gestión estatal y privada.

Hay alumnado que padece situaciones de violencia, adiciones, abusos y acoso. Para afrontar este flagelo, capacitamos a docentes, preceptores y equipos directivos. Establecimos guías de protocolos y se creó “Escuelas en alerta”, una plataforma web para actuar de manera oportuna y multisectorial.

Con la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, estudian más de 21 mil salteños. Abrimos 21 espacios de Nivel Primario y Secundario, especialmente en el interior. En 2023 se abrirán 10 nuevos.

En el Nivel Primario, fortalecimos la alfabetización inicial, incluyendo a 10.000 estudiantes. También, 210 escuelas rurales con jornada simple sumaron una hora más de clase, destinada principalmente a lengua y matemática. Durante 2023 se implementará en el resto de las unidades. Por primera vez, se comenzará con la enseñanza del idioma Inglés en todas las escuelas del primer ciclo de Nivel Primario.

En el Nivel Secundario, avanzamos en la incorporación de contenidos de manera sistemática en educación emocional, mediación, emprendedurismo, educación vial y financiera, entre otras.

Establecí por decreto que el proceso de titularización sea anual para los niveles y modalidades obligatorios. Era un anhelo del sector docente y favorece la calidad educativa.

Durante estos tres años de gestión realizamos negociaciones paritarias docentes que están entre las mejores del país. Esa es nuestra política de trabajo y este año continuaremos con este rumbo. La educación y la formación es fundamental para tener un trabajo digno.

En materia cultural impulsamos el cuidado del Patrimonio histórico y cultural, las Industrias culturales, los cuerpos estables, los museos y la generación de espacios culturales.

Nuestros museos se han modernizado y propiciado nuevos espacios de encuentro. Realizamos actividades para a estudiantes de los distintos niveles educativos para acercarlos a los museos. El año pasado superamos las 480.000 visitas. Inauguramos el Complejo Museológico Explora Salta y el Centro Cultural de los Pueblos Originarios de Tartagal, en consenso con las comunidades.

Señoras y señores legisladores, contamos con un Plan de Desarrollo Minero. Hay un proyecto de oro en producción comercial, 3 proyectos de litio en construcción avanzada, 8 proyectos de litio con plantas piloto, 14 y 28 proyectos de oro y litio respectivamente, en exploración avanzada.

Se alcanzaron los 3.766 puestos de trabajo, un crecimiento del 37,5% con respecto a 2021. El empleo femenino minero creció un 68% interanual, mientras que la media nacional fue del 29,5%.

La remuneración promedio del empleo minero en Salta fue un 160% más alta que el promedio del sector privado registrado nacional.

Tuvimos un incremento en las exportaciones mineras: entre los principales productos exportados por Salta, el oro se ubicó segundo, solo por detrás del maíz en grano.

Continuamos apoyando al sector privado. Entregamos más de 2500 créditos por 4300 millones. Y recientemente lanzamos una nueva línea de Desarrollo Productivo con el Banco Macro por $1000 millones, con subsidio de tasa de la Provincia y del FONDEP. Se ofrecerá una nueva línea para pequeños productores ganaderos por $300 millones con aportes del FONDAGRO.

Además, hemos definido ciertas áreas estratégicas y una de ellas es la Economía del Conocimiento, una oportunidad para el desarrollo federal, siendo el tercer sector exportador en Argentina. En 2021, este rubro fue equivalente al 8,8% del PBI.

Se conformó la Mesa de Economía del Conocimiento, integrada por distintos actores del sector público y privado para trabajar en un Plan Estratégico.

Este año se adjudicarán importes de la II edición del Fondo Salteño para Potenciar la Economía del Conocimiento para empresas salteñas, co-financiada con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, por $160 millones.

Impulsamos la generación de talentos. Hemos firmado convenios, de los que participan la UPATecO, la Universidad Nacional de Salta y la Cámara Argentina de Software, entre otros, como el denominado “1000 programadores” -que ya se encuentra en su tercera edición- para formar a estudiantes salteños en esa especialidad.

En 2022 pusimos en marcha la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios, (UPATecO) para la formación en oficios demandados por sectores productivos, industriales y agroindustriales salteños y que puedan tener mayores oportunidades de acceder al mundo laboral. También, para especialidades de vanguardia que prevemos serán demanda creciente.

Más de 5.000 personas se sumaron a los cursos y carreras en modalidad presencial y virtual. Se lanzó la primera Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, se realizaron cursos de oficios y tecnologías y se dictaron carreras vinculadas a la administración pública.

En 2023 se continuará trabajando para mejorar y ampliar la oferta con carreras orientadas a las necesidades de las diferentes regiones de la Provincia. Prevemos la inauguración de sedes de la Universidad en Rosario de Lerma, Mosconi, Capital, Cafayate, Orán y San Lorenzo.

Señoras y señores legisladores, en materia de salud destaco el reconocimiento que han tenido algunos de los hospitales salteños más importantes, que han plasmado su calidad en procesos y recurso humano con galardones nacionales e internacionales. A sus directores y a su personal, mis felicitaciones y agradecimiento por el servicio fundamental que prestan a los salteños.

Realizamos la mayor inversión en Salud de las últimas décadas en Salta, dando cumplimiento a nuestra propuesta de priorizar y federalizar el fortalecimiento del sistema sanitario.

Hoy, están en ejecución 38 obras muy importantes en todo el territorio provincial. En 2022, terminamos 52 y vamos a iniciar otras 23.

Vamos invirtiendo en la adquisición de equipamientos y otros artículos para el sector, más de $3000 millones.

Inauguramos la segunda Base SAMEC en Orán, con ambulancias de alta complejidad y personal especializado.

Desde el inicio de mi gestión, incorporamos 78 ambulancias de diferente complejidad. Una de ellas es la pediátrica neonatal, que es el rodado más equipado del país y que está operativa en el Hospital Púbico Materno Infantil. También, 3 camionetas y 15 motos para atención médica en zonas de difícil acceso.

Además, incorporamos 6 vehículos utilitarios para el traslado de pacientes con enfermedades crónicas.

En 2022, hubo 686 vuelos sanitarios que atendieron a pacientes neonatales, pediátricos y adultos.

Dispusimos un cambio significativo en la contratación de nuevos profesionales, reforzando la zona sanitaria norte y con el criterio de que se incorporan a áreas operativas.

En el norte ya inauguramos un centro hospitalario anexo al hospital San Vicente de Paul, con todas las especialidades, centro de diálisis y centro de tratamiento oncológico. El mismo trabajo se realizará en Cafayate.

Este mes se inaugurará en Embarcación el primer equipo de angiografía en el norte, a partir de un convenio entre la Provincia y la Sociedad de Cardioangiología Intervencionista de Salta.

El objetivo es federalizar el servicio de salud. En ese marco, funcionarán dos Escuelas de Residencia Médica en Embarcación y Metán para garantizar la prestación de especialidades médicas fundamentales como cirugía, ginecología y obstetricia, clínica médica y pediatría

Avanzamos con facilitadores interculturales bilingües que interpretan y transmiten a las comunidades originarias en sus lenguas, las indicaciones médicas. A partir de su tarea, la resistencia de las comunidades a las derivaciones e internaciones se fueron subsanando con el diálogo.

Esto implica no sólo el cumplimiento de la a Ley de Apoyo Sanitario Intercultural, sino también un serio trabajo preventivo contra las muertes por desnutrición infantil, un flagelo que nos enluta, en el que logramos avances y contra el que luchamos permanentemente.

Esta acción se complementará con la inauguración de un nuevo Centro de Recuperación Nutricional en Tartagal, junto al Hospital Juan Domingo Perón.

El programa Extramuros, se inició en el Hospital Público Materno Infantil y logró suplir una falencia urgente de especialistas en muchos puntos del Interior.

Por esa buena experiencia de iniciativa hospitalaria, lo implementaremos desde el Ministerio de Salud Pública para resolver la transición entre el déficit y el nuevo sistema de designaciones.

En otro orden, para acompañar en Capital y el área Metropolitana, se sumaron 100 coches 0 Km a SAETA y continuamos con las gratuidades del Pase Libre. El año pasado viajaron unas 216.000 personas entre estudiantes, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Después de 50 años, está operativo el tren que vincula Campo Quijano – Salta – General Güemes y se realizan obras para ampliar el servicio por el ramal C-13 entre Cerrillos y Coronel Moldes. Ambos, suman un servicio de transporte a los vecinos del área metropolitana, descomprimiendo las rutas.

Ejecutamos más de 60 proyectos de obra eléctrica y recambio de luminarias y se incorporó tecnología led en el alumbrado público existente de más de 40 municipios, con mano de obra local.

Apoyamos a 22 proyectos de agua potable, desagüe y saneamiento en 14 municipios.

Para mejorar la operatividad de los municipios, destinamos fondos para móviles y maquinarias nuevas en 34 de ellos y solventamos gastos de mantenimiento y reparación de unidades.

Hicimos obras de infraestructura en educación y deportivas en 14 municipios que presentaron proyectos específicos. Ampliaremos este programa a políticas de gestión y saneamiento ambiental.

En cuanto a la acción social, asistimos a más de 4400 beneficiarios en vulnerabilidad en el Interior, con el programa Abrazar Argentina. Vamos a implementar la segunda edición este año.

Trabajamos arduamente para cumplir con los registros de los controles prenatales de las madres embarazadas y de los niños de hasta 7 años, en los niveles locales de salud o áreas rurales.

Apoyamos mensualmente a más de 650 merenderos sociales. Desde la Provincia, se brinda asistencia económica mensual para alimentos, a familias con niños de 2 a 14 años en situación de vulnerabilidad social que asistían a comedores infantiles pertenecientes a municipios, con el programa Comer en Familia.

Con el Banco de Herramientas, los gobiernos Provincial y Nacional fortalecen el desarrollo de proyectos productivos de pequeña escala. Hay 55 emprendimientos en 18 departamentos, con 490 inscriptos. Más de la mitad son de mujeres y más del 28% de alguna comunidad originaria.

Agradezco especialmente la tarea de cada uno de los trabajadores del Estado. Velamos por mejorar paulatina y constantemente sus condiciones de trabajo con capacitaciones y reconocimientos, pero también con estabilidad: durante el último año se han incorporado agentes a la planta temporaria del Ministerio de Salud Pública, que estaban en calidad de contratados y agentes temporarios, a planta permanente. Esto no sucedía desde 2016.

Los haberes de los trabajadores del Estado en Salta superaron a la inflación en todos estos años de gestión, siempre en paritarias y con acuerdo de todos los sectores involucrados.

Señoras y señores legisladores, continuamos trabajando para modernizar el Estado, para acercar sus servicios a los salteños. Aplicamos tecnología e innovación para mejorar procesos internos, atender mejor a los ciudadanos e incrementar la conectividad a internet en la Provincia. Ayudamos además a municipios, pymes y emprendedores a avanzar en sus procesos de digitalización.

Hace un año, en este mismo recinto, anuncié la creación de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para profundizar y ampliar el trabajo que se venía haciendo. No sólo para una violencia de género que nos golpea con cifras dolorosas, sino también porque una Salta más justa y equitativa debe disminuir las brechas de desigualdad que existen para mujeres y diversidades.

El presupuesto con perspectiva de género es una gran herramienta que nos permitió identificar y cuantificar cómo vamos a trabajar en el 2023 y desde qué áreas para reducir las brechas de género.

Casi 13 mil millones de pesos se invertirán en acciones directas en diferentes áreas del Gobierno que impactan directamente en mejorar las condiciones de mujeres y diversidades. Entre otras, con la construcción y puesta en funcionamiento de los Centros Territoriales de Género de Tartagal y Orán y Centros de Primera infancia, que ya detallaré, por su impacto directo sobre las tareas de cuidado, principal factor de desigualdad para las mujeres.

Hacemos transversales las Políticas de Género con la creación del Primer Gabinete Provincial para tal fin, conformado por representantes de los distintos ministerios y organismos de Gobierno.

La autonomía económica es fundamental para la equidad. Creamos “Constructoras” y “Programadoras”, programas de formación para incrementar su participación en mercados a los que históricamente las mujeres no acceden por ser altamente masculinizados.

Con Constructoras formamos en Capital a 218 mujeres y diversidades en oficios de la construcción y les ayudamos a adquirir sus primeras herramientas. Lo lanzamos en Tartagal y en Metán y durante 2023 vamos a continuar en otros municipios.

Programadoras capacita a mujeres y diversidades con un curso introductorio de computación y otro más avanzado de lenguajes de programación. 150 mujeres fueron certificadas en 2022. Este año continuaremos avanzando en tal sentido.

Desde el Centro de Autonomía Económica se capacitaron a más de 234 personas en materia tributaria, marketing digital, gestión de finanzas, autoestima y autocuidado.

Queremos tener presencia permanente en el norte provincial para implementar un plan estratégico e integral de prevención y abordaje de la violencia por motivos de género en las distintas comunidades originarias, como así también agilizar las acciones existentes en territorio.

Los Centros de Primera Infancia son espacios de cuidado, promoción y protección de derechos que garantizan el acceso a una alimentación saludable, cuidado integral, estimulación temprana, educación inicial y acompañamiento en la crianza de más de 3000 niñas y niños y 2754 familias, que viven en barrios o zonas vulnerables de 34 municipios.

Funcionan actualmente 68 Centros y proyectamos ampliar la cobertura a más familias del Interior con 21 nuevos este año.

Señoras y señores legisladores, desde el Programa de Fortalecimiento con Comunidades Originarias tuvimos presencia territorial constante y contacto permanente con referentes locales. Por primera vez se llevó a cabo una formación presencial sobre Abuso Sexual Infantil, para docentes de todos niveles, alcanzando al 71% de las instituciones de Santa Victoria Este y las comunidades de la zona.

En Educación Intercultural Bilingüe, incorporamos lineamientos curriculares del Nivel Inicial para los pueblos chané, guaraní y tapiete. En 2023 los incorporaremos al Nivel Primario. Este año también se sumarán los del pueblo kolla y wichí para los niveles Inicial y Primario.

Se inició el programa de alfabetización temprana con perspectiva intercultural en escuelas rurales con la OEA, UNICEF y el CONICET, e incluimos la capacitación a docentes y maestros auxiliares bilingües.

Dispusimos para hospitales de Tartagal, General Mosconi, Coronel Juan Solá y Santa Victoria Este, cinco camionetas todo terreno para traslado de pacientes y personal de salud y para que sean utilizadas en los barridos sanitarios que realicen los equipos locales y asociaciones civiles.

Funciona a pleno el Centro de Recuperación Nutricional Infantil en Santa Victoria Este, que asiste a un área de 17 mil habitantes, de los cuales el 80 % pertenece a comunidades originarias.

Con el programa Focalizados procuramos disminuir la desnutrición y brindar contención social y alimentaria a familias originarias en alta vulnerabilidad, con la entrega de módulos alimentarios.

Desde el programa Hospitalizados brindamos asistencia, contención y acompañamiento a pacientes de pueblos originarios y sus acompañantes, cuando son derivados, por cuestiones de salud, a los hospitales cabeceras de Orán, Tartagal y Capital. Por él, se asistieron a 2.250 pacientes.

Hace un año lanzamos el Plan Estratégico de Turismo 2027 “Liderar”, que marca el rumbo para los próximos 5 años. Es un plan federal con una inversión de más de U$D 80.000.000, que generará nuevos puestos de forma directa e indirecta en el período. Esperamos superar los 2 millones 750 mil de turistas en 2027.

Con la Ruta del Vino, Salta se consolidó como el segundo destino enoturístico del país, y prevé una inversión de $2.600 millones en obras que impactarán en 9 municipios de los Valles Calchaquíes.

Se encuentran en ejecución 14 proyectos de infraestructura que impactarán turísticamente en 22 municipios. Están en marcha obras de puesta en valor del Dique Cabra Corral. Queremos que sea un verdadero polo de desarrollo turístico para la Provincia.

Con la construcción en marcha del Centro de Convenciones en Cafayate, promoveremos el Turismo de Reuniones para generar nuevas fuentes de trabajo, más crecimiento, romper la estacionalidad turística e involucrar a sectores no vinculados al turismo con la provisión de servicios locales.

Salta actualmente es el eje del tránsito aeroportuario del Norte argentino con conexión a 9 destinos nacionales. A las rutas a Buenos Aires, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Rosario y Neuquén, se sumaron en 2022 Resistencia, Bariloche, Tucumán y a San Pablo, Brasil. Estamos trabajando para poner nuevamente operativos los vuelos Salta – Lima, Salta-Panamá.

En enero se licitó la ampliación y mejora del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, una inversión de casi $10 mil millones. Se renovarán las instalaciones, se ampliará el área de preembarque, habrá nuevos locales comerciales y gastronómicos y una renovación del equipamiento, de las instalaciones y de su tecnología. Se está incrementando un 65% su superficie. La estación aeroportuaria no dejará de funcionar mientras duren las obras.

Finalizamos 2022 con cifras óptimas: 2 millones de turistas, más de 50 mil puestos de trabajo, más de $72 mil millones de impacto económico y cerca del 10% del Producto Bruto Geográfico.

Los Parques Urbanos cuentan con 90 hectáreas entre el Parque Bicentenario, De la Familia y el nuevo Parque Sur. Este último demandó una inversión de más de $338 millones. Durante 2022, tuvieron más de 1.400.000 visitantes y 74.000 alumnos, clases estables. A través del BID se ejecutan obras en el Parque Bicentenario y el de la Familia por $ 322 millones.

El Teleférico San Bernardo recibió la distinción “Marca País” del Ministerio de Turismo de la Nación como ícono turístico de Salta para el mundo y es uno de los productos que representan a Argentina en las principales ferias internacionales. Lo ampliaremos hacia el cerro Ala Delta, con una de las mejores infraestructuras de este tipo, construyendo con altos estándares ambientales.

El Tren a las Nubes en 2022 cumplió 50 años. Es Marca País y un ícono turístico de Salta. En 2022 tuvo 213 viajes, con más de 76 mil pasajeros, un récord histórico. Iniciamos la obra de refuncionalización y puesta en valor histórico de la Estación de Trenes de San Antonio de los Cobres. En 2023 se proyectan 180 salidas, puesta en valor exterior de los vagones y modernización de la flota de vehículos.

Continuamos con los Juegos Deportivos Evita del que participaron 15.000 niños, niñas y adolescentes junto a adultos mayores en diferentes disciplinas; además 1000 niños y jóvenes nos representaron, logrando números históricos en Mar del Plata, y adultos mayores en San Luis.

Impulsamos la promoción del deporte paralímpico en toda la Provincia y para aportar a niveles de equidad, funcionan Escuelas Deportivas, asistidas con recurso humano en todos los municipios.

Continuamos con las Becas Deportivas y asistimos durante 2022 a diferentes entidades deportivas de toda la Provincia, con cerca de 100 millones de pesos.

Señoras y señores legisladores, en Seguridad, en los últimos 3 años se incorporaron 180 vehículos en las distintas unidades regionales para ampliar la capacidad operativa y continuar fortaleciéndola.

Trabajamos en la reorganización jurisdiccional de la Policía en toda Salta a través de la creación de nuevas Unidades Regionales y próximamente inauguraremos una nueva en Embarcación.

Queremos que nuestras fuerzas de seguridad tengan cada vez más herramientas tecnológicas. Se incorporó un helicóptero, creando la División Aerotransportada, una ambulancia policial, camionetas, móviles, motos, cámaras de videovigilancia y bicicletas. Se sumaron al Servicio Penitenciario camionetas y un furgón para traslados.

Este año vamos a incorporar 3 autobombas para Salta, Tartagal y Metán. 30 camionetas y 30 motos reforzarán el servicio policial. Tendremos 500 nuevas cámaras de seguridad de Videovigilancia del 911.

Inauguramos la Alcaidía Penal 3 en Orán y el nuevo edificio para la atención de jóvenes en conflicto con la ley penal en Metán.

Buscamos calidad institucional y una optimización del servicio de Justicia. La sanción y jura de la nueva Constitución implicó un salto de calidad para las instituciones, pues la periodicidad y la alternancia en el poder son fundamentales y contribuyen a la salud y fortaleza de la democracia.

Creamos el primer Observatorio de Justicia, un Centro de Mediación en La Merced y un Centro de Acceso a la Justicia en Santa Victoria Este.

Se inició la ejecución del proyecto para construir el nuevo edificio Ciudad Judicial de Orán y descentralizar el servicio de Justicia en la Provincia, con una inversión de $ 2.778 millones.

Vamos a elaborar proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial y del Código Procesal Penal de Salta, para adecuarlos a las diversas modificaciones de los códigos de fondo y crear un Consejo Provincial de Mediación.

Se debe garantizar el derecho a la protesta sin afectar la libre circulación de los ciudadanos. Hemos elaborado el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, con el objeto de arbitrar los mecanismos para garantizar la paz social, la defensa de los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier otra vía pública de tránsito. También, es la intención el promover la eficiente resolución de reclamos y conflictos sociales.

Señoras y señores legisladores, hemos transcurrido tres años muy difíciles que sumaron factores externos de gran incidencia a las grandes necesidades de inversión.

A pesar de ello, llevamos adelante un Plan Estratégico de obra, que venimos ejecutando a corto, mediano y largo plazo. Por encima de cualquier mezquindad individual o partidaria, priorizamos el amor por Salta.

Las urgencias de la hora nos obligaron a reforzar como nunca en la historia de Salta el sistema de Salud y continuamos fortaleciéndolo.

Todas las acciones, las inversiones realizadas y los recursos generados, son fundamentales para la construcción de una Salta con oportunidades, trabajo, mejor calidad de vida y acceso pleno a los derechos. Lo logramos en equipo, trabajando al lado de cada salteño y salteña, con un gobierno presente y una gestión participativa; con quienes aman a Salta, su gente, su tierra y su historia.

Es sencillo dar cátedra de cómo deben hacerse las cosas desde la comodidad del sillón del entrevistado. Pero estar al frente de una gestión implica tomar decisiones difíciles, establecer rumbos y estrategias para llegar a una meta y transformar palabras bonitas en obras concretas. Nadie puede solo. Se debe trabajar en equipo, con objetivos bien definidos, con una ruta clara, sabiendo lo que queremos. Aliados a la producción, que lleva a la prosperidad, genera riqueza y recursos propios. Es la única manera de cumplir el sueño de una Salta federal y equitativa.

Se acerca un tiempo electoral y todos debemos trabajar en brindar propuestas sinceras para nuestra gente. Sin egoísmos o intereses sectoriales, sin difusión de noticias falsas. Sólo la pobreza, el atraso, el hambre y la postergación histórica son nuestros enemigos.

Seamos francos, nos miremos a los ojos, escuchemos a quienes nos necesitan y trabajemos sin descanso, entregando cuerpo y alma. Esta convocatoria es amplia y plural. No piensa en partidos o en rejuntes de ocasión, sino en acciones de progreso y bienestar; en políticas de Estado que nos trasciendan.

Soy un hombre de trabajo y esto lo demuestro con hechos y no con simples palabras. Pongo mi corazón en esta tarea, porque amo intensamente esta tierra hermosa, que lo hace latir fuerte. Agradezco al Creador y a los salteños y salteñas por darme la oportunidad de transformar Salta.

Juan Pablo II nos enseñó que “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz” y eso queremos los salteños para nuestro presente y futuro; para nuestros hijos. Esto solo es posible con el apoyo de un Estado que impulse nuestro progreso desde la generación de oportunidades. Es un mensaje de esperanza que quiero compartir con todos ustedes.

Renuevo mi compromiso de trabajar incansablemente en ello. Mi fe en Dios me fortalece y la confianza que me da el apoyo de la gente me motiva.

Estamos logrando una transformación histórica y yo invito a cada salteño a ser parte de ella, a ser constructores y constructoras de nuestro propio futuro. Así nos acercamos cada día más al objetivo: una Salta con oportunidades, en constante crecimiento y desarrollo productivo, que lidere el Norte Grande. Porque Amo Salta y sé que ustedes también.

Muchas gracias.