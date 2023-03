El Atlético de Madrid del Cholo Simeone cuenta entre sus filas a Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina, tres de los jugadores argentinos que salieron campeones con la Selección en el Mundial de Qatar. No contento con esto, el club colchonero destapó que va en la búsqueda de otro de los futbolistas que hizo historia con la Albiceleste en el 2022.

Lo cierto es que la alegría de todo el país tras el triunfo en Qatar sigue vigente, incluso a ya meses de que haya finalizado el certamen. Esta gesta se vio renovada una vez más el lunes pasado, cuando la FIFA galardonó al Dibu Martínez, a Lionel Messi, a Lionel Scaloni y a la hinchada argentina en los premios The Best. Sin embargo, el impacto de nuestra Selección no es solo en Argentina, sino que también repercute, y mucho, en el técnico colchonero.

Es que, incluso en la revalorización que tomaron los jugadores que integraron el plantel campeón, donde sus actuaciones los llevaron a cotizar cada vez más alto -el caso paradigmático es el de Enzo Fernández, que se convirtió en el argentino más caro de la historia al ser traspasado del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros-, el Cholo Simeone sigue encaprichado con contar cada vez a más de los protagonistas de la Albiceleste en su plantel.

En este contexto, medios especializados de España advirtieron que el Atlético Madrid va en busca de otro campeón del mundo, e incluso ya comenzó a dialogar con el entorno del jugador. Se trata de Guido Rodríguez, quien actualmente milita en el Real Betis, siendo uno de los estandartes del equipo.

A sus 28 años, el mediocampista central surgido en River Plate está viviendo quizás el punto más alto de su carrera. A pesar de haber sido un protagonista secundario en Qatar, se consolidó como uno de los jugadores más regulares del seleccionado nacional. Por esa razón, el Cholo Simeone lo ve como una importante posibilidad para reforzar el mediocampo del equipo colchonero.

En este marco, para que el entrenador colchonero pueda contar con otro campeón del mundo que acompañe a Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, debe esperar a que finalice la temporada. Esto tiene que ver con que Guido Rodríguez espera poder competir internacionalmente a partir de junio, por lo que es clave lo que suceda con el Betis de cara a las clasificaciones. Informa Voces Críticas.