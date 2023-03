La reina Letizia es una de las integrantes de la realeza europea más sofisticadas. La esposa del rey Felipe VI cuida muy bien de su imagen y de su estilo. Sin embargo, la prensa la hostiga con un tema que a ella la incomoda muchísimo: sus supuestas intervenciones quirúrgicas. Recientemente, una experta en la vida de la realeza española la dejó al descubierto. Enterate de todos los detalles.



Letizia ha tenido varios intercambios con periodistas que insistían en que ella se ha hecho retoques estéticos y, aunque la esposa de Felipe VI lo ha negado, ahora quedó en evidencia que la reina de España debe recurrir a ciertos métodos para evitar que se note el paso del tiempo. Según la escritora, Pilar Eyre, la monarca sufre un espantoso problema, que la lleva a utilizar implantes.





Eyre aseguró que Letizia tiene calvicie, por lo que no le queda otra opción que utilizar pelo postizo para ocultar su dificultad. Para la reina de España este es un problema sumamente grave, no solo porque afecta a su salud sino porque es muy poco estético para su imagen. Pero eso no es todo, porque Letizia sufre de esta enfermedad debido a la presión con la que carga. Informa Voces Críticas



Según la periodista, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, tiene un problema nervioso, por eso se le cae el pelo y debe ocultarlo. Al parecer, las exigencias que demanda la corona española dejan su huella en la salud de los integrantes de la Familia Real y, sobre todo, de la reina Letizia, quien es sumamente cuidadosa del prestigio de la realeza.





A su vez, Pilar Eyre reveló un detalle que no es del agrado de la reina Letizia y tampoco del pueblo español. Al parecer, la monarca se sometió a una intervención que costó miles de dólares, con el objetivo de frenar la caída del pelo. La cifra que habría gastado la realeza española en este procedimiento estético ronda los tres mil dólares.