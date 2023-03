La ex novia de Froilán, Mar Torres, está pasando por uno de sus peores momentos. Separada del nieto de Juan Carlos I relató el calvario que está sufriendo actualmente y qué es lo que no le perdona a su ex novio.

La joven estuvo en pareja con el polémico Froilán por 6 años. Luego de la separación, Mar Torres entró en una etapa de soledad y angustia. Es que aún no puede tolerar la traición y humillación que le generó su ex pareja al haberse puesto de novio con Belén Perea que hasta hace poco tiempo fue amiga de la joven. Pero eso no es todo, también sufre el desprecio de su familia.

Dolida y angustiada por su reciente separación, Torres, además, está sufriendo otra gran desilusión. En este caso es por parte de su familia. Es que ellos no ven con buenos ojos los escándalos que ha protagonizado junto al sobrino de Felipe VI y cobraron una gran relevancia mediática.

Por eso es que han decidido cortarle las tarjetas de crédito. Es decir, le han sacado el apoyo económico. Es que ellos consideran que cuando Marestuvo con Froilán se centró más en los escándalos mediáticos y dejó de lado su carrera como influencer y la ha descuidado sin medir las consecuencias. Informa Voces Críticas.

Por eso, es que Mar Torres no está pasando por su mejor momento. La relación con el mediático y escandaloso hijo de la infanta Cristina la ha devastado. La separación y traición fue lo peor ya que es algo que está sufriendo.

Lo cierto es que lejos del que fuera su gran amor, con la familia en contra y traicionada por su amiga; está en su peor momento. Con rencor y terriblemente dolida por todo lo que sufrió durante y después de su mediática relación con Froilán.