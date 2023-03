Con los pocos meses que faltan por el divorcio entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina los detalles de su separación están saliendo a la luz dejando a todos sorprendidos por lo ambicioso que se ha vuelto el ex presidiario y es que tiene todas las miras puestas en obtener la mayor cantidad de beneficios posibles de la Casa Real.

De hecho, sumado al pago de 25.000€ mensuales por su silencio, se le incorpora a su vez, la escolta personal pagada por Cristina, quien también tiene que costear los gastos de la casa que ha alquilado Iñaki en compañía de Ainhoa Armentia, los viajes a Madrid, Barcelona o Suiza en los que vaya a visitar a sus hijos y todo los gastos en comida y desplazamiento por ello.

Ahora, todo esto para poder pagar el silencio de Urdangarín, quien no puede conceder ninguna entrevista o comentario al respecto de su relación y mucho menos publicar un libro en referencia a ello, y a pesar de que muchos aseguran que Cristina no está actuando por miedo a que su ex pareja hable, lo hace para ayudarlo en la situación “precaria” que está pasando luego de su salida de la cárcel.

Por otro lado, todos estos correrán con el sueldo de la infanta Cristina, quien trabaja en la fundación Aga Khan en donde se embolsa 400.000 euros anuales y cuenta con la herencia de Juan Carlos I, quien una vez fallezca, le dejara una suma importante de dinero tanto a ella como al rey Felipe VI.

En otro orden de ideas, Iñaki no será el único que disfrutará de este dinero sino también la abogada y compañera de trabajo , Ainhoa Armentia, quien tiene una relación oficial desde 2022, luego del comunicado oficial de la separación de él con la infanta Cristina informa Voces Críticas.