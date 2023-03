Karol G se encuentra en medio de la promoción de su último lanzamiento, una canción que hizo en colaboración con Shakira y que rompió todos los records hasta el momento. “TQG” le ha traído a las intérpretes colombianas muchas alegrías. El público ha recibido muy bien su último tema y las artistas latinas no podrían mostrarse más felices.



En la última entrevista que realizó Karol G habló largo y tendido sobre lo que fue el trabajo que realizó junto a Shakira. Pero además despejó todas las dudas respecto a la supuesta dedicatoria que le habría hecho la madre de Sasha y Milan a su ex pareja, Gerard Piqué. La Bichota aclaró si fue un tema dedicado al futbolista o no.







Según Karol G, la canción junto a la intérprete de “Monotonía”, fue creada por ella mucho tiempo antes del escándalo entre la colombiana y el ex deportista. Lo que sucedió es que, según la percepción de Karol, “TQG” fue la canción ideal para que finalmente se concretara su colaboración con la autora de “Te Felicito”; porque reflejaba una situación que ambas atravesaron; por eso se la ofreció.



De esta manera, La Bichota dejó en claro que Shakira no participó en la creación de la letra, aunque sí se sintió fuertemente identificada. Karol aseguró que la canción la cautivó por completo, por eso aceptó hacer la tan esperada colaboración. Otro detalle que reveló la joven colombiana fue que “TQG” estuvo a punto de no ver la luz. Informa Voces Críticas





Karol G consideró por mucho tiempo que lo mejor era no lanzar ese tema, porque ya había generado una gran polémica con su canción ”Mami”, también dedicada a su ex pareja, el trapero Anuel AA. Pero, por suerte para los fanáticos, la reggaetonera cambió de opinión y le sumó la impactante voz de Shakira, para que el tema terminara de lucirse.