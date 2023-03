A lo largo de la historia, la Familia Real británica tuvo polémicos integrantes en sus filas, como el caso de Sarah Ferguson; que no solo fue conocida por su matrimonio con el príncipe Andrés, sino también por su amistad con Lady Di. Recientemente, se reveló un detalle muy curioso sobre la controvertida integrante de la realeza. Al parecer, tuvo la intención de participar en una exitosa serie.



La realeza británica es una de las familias favoritas de la plataforma Netflix. Su increíble historia ha despertado el interés de sus productores, quienes llevaron a la pantalla chica la exitosa serie The Crown. Pero, en esta oportunidad, lo más impactante de todo fue saber que Sarah Ferguson quiso ser parte del elenco que encarna la historia familiar de la corona del Reino Unido. Informa Voces Críticas





Sarah Ferguson nunca se alejó del todo de la Familia Real. Incluso, aún le permiten realizar algunos trabajos dentro de la agenda oficial de la corona. Al parecer, se ha ganado el cariño de la realeza, pese a su polémica forma de ser. Y es que Ferguson nunca ha sido de las más discretas. Su última confesión dejó a más de uno impresionado: la ex pareja de Andrés reveló que llegó a tomar contacto con la productora de Netflix, para ser parte de The Crown.



Dentro de la Familia Real la exitosa serie está completamente cancelada. Aunque algunos sí se atrevieron a dar su opinión al respecto, la mayoría de los integrantes de la realeza prefirieron no hablar sobre lo que opinan de lo que ahí se muestra. Pero Sarah es un caso aparte, porque ella sí estuvo interesada en la serie, incluso se comunicó vía carta, con el productor principal de la historia para poder trabajar con él.





Según lo explicó la propia Sarah Ferguson, su intención no era actuar en la serie, sino acompañar a la actriz que encarna a su personaje en la ficción. Aunque ella quedó muy satisfecha con el trabajo realizado, le hubiera encantado ser parte de esa experiencia. Desde la prensa británica señalaron que la actitud de Sarah hubiera significado una especia de traición hacia la Familia Real británica.