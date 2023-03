Si algo no quieren los príncipes de Gales es soportar que uno de sus hijos se parezca al príncipe Harry, aunque no tendrán otra opción con el príncipe George, que tiene varios puntos de similitud con su tío.

La postura de Guillermo y Kate refleja el malestar que existe con el Duque de Sussex, en especial por las declaraciones que este hizo en los últimos meses y que alteraron el orden de la Familia Real Británica.

Para el hijo menor de Lady Di no fue sencillo soportar el rechazo de sus familiares, aunque encontró un buen refugio en Meghan Markle, su compañera de vida y confidente ante distintas situaciones que él tuvo que pasar.

Las vueltas de la vida hicieron que la esperanza de reconociliación entre el segundo hijo de Carlos III y su familia sea el príncipe George, con quien comparte algunos gustos y talentos, sobre todo los vinculados al deporte.

El pequeño de nueve años podría convertirse en el símbolo de la reconciliación entre hermanos, a partir del rugby. Hace poco, los príncipes de Gales asistieron a un encuentreo del Seis Naciones y dejaron en claro la importancia que tiene dicho deporte para su familia.

Por el momento, George se encuentra en el rugby tag y pronto pasará a la modalidad táctil. Su porte y destreza hacen que tenga muchas condiciones para jugar, por lo que no descartan que se convierta en buen deportista. Aunque, en principio, no hay ningún tipo de vínculo, no se descarta que el príncipe Harry pueda compartir dicho pasatiempo con su sobrino.