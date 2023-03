Días atrás, la AFA confirmó la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina, una noticia que alivió a quienes deseaban que el DT siga dirigiendo a la Albiceleste. Sin embargo, Javier Mascherano no corrió con la misma suerte y terminó su ciclo como entrenador de la Sub 20.

Lo cierto, es que el ex capitán de la Selección Argentina no pudo conseguir lo esperado con los jóvenes futbolistas, quienes quedaron eliminados de la Sudamericana y no lograron clasificarse al Mundial. En medio de esto, el DT Campéon del Mundo terminó involucrado en una importante decisión que traerá problemas.

Tras el fracaso con la Sub 20, Javier Mascherano puso a disposición su renuncia, sin embargo, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, esperaba convencer al ex futbolista de que se quedara dirigiendo un tiempo más, sin embargo no aceptó.

Luego de conocer esta noticia, Lionel Scaloni avaló la llegada de un colaborador de su cuerpo técnico para tomar la dirección técnica de los jugadores que prometen en algún momento jugar en la Selección Mayor.

Esto podría tomarse como una dura e imperdonable traición a Javier Mascherano, quien aún no tenía un pie afuera de la Selección que ya Scaloni ofrecía candidatos para su puesto, entre ellos, Pablo Aimar o Walter Samuel.

En ese sentido, sería uno uno de ellos, quienes conforman el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y con los cuales la Selección Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar, quien tome la responsabilidad de formar y dirigir a los jóvenes. Ahora, solo resta conocer la decisión final que tome la AFA. InformaVoces Críticas.