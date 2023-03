Luego de ganar el premio The Best, Messi subió a sus redes dos fotos que emocionaron a todos. El jugador viene de estar en el foco de las noticias por llevarse el premio al mejor jugador del mundo, pero subió una foto que Ronaldo, Mbappé y Neymar podrían envidiar más que la distinción de la FIFA.

Leo Messi todavía no arregló su continuidad en PSG, su situación es una incógnita. El jugador no sabe si seguirá siendo compañero de Mbappé y Neymar. El equipo parisino quiere tenerlo por varias temporadas más en Francia, pero el jugador aún no toma una decisión.

Lo único que sabe con seguridad Leo Messi es que ama a la selección argentina. Así lo dejó claro el ídolo al subir a sus historias dos fotos con la copa del mundo. El astro de Argentina recordó el momento en que consiguió el logro máximo en Qatar 2022.

Messi deja en claro que más allá de cualquier premio individual, haber ganado la copa del mundo significa todo para él. Incluso lo dijo antes del mundial. El jugador estaba dispuesto a cambiar todos sus premios individuales por la copa del mundo. Algo que también reconoció una figura como Cristiano Ronaldo en su momento.

Sumado a esto, en las últimas horas Rodrigo De Paul se dispuso a hablar de la intimidad de la selección durante la estadía en Qatar y aseguró que la selección que logró el torneo en 2022 fue la mejor de la historia.

Algo que levantó algunas críticas de personajes del fútbol. Sin embargo, a Messi parece no importarle y solo se enfoca en recordar ese gran momento vivido el 18 de diciembre de 2022.