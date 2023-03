Rodrigo de Paul no está atravesando su mejor momento personal. Entre la supuesta crisis con Tini Stoessel y los problemas que aún continúan con su ex pareja, Camila Homs, el jugador de la Selección Argentina no puede acomodar su vida, lo que además lo lleva a tener un bajo rendimiento en Atlético Madrid. Ahora se reveló un nuevo conflicto con la madre de sus hijos.





La separación entre De Paul y Cami Homs fue sumamente polémica, debido a la supuesta infidelidad que denunció la modelo. Esto llevó a que, para la ex pareja, fuera muy difícil llegar a un acuerdo ante la ley. Pero ahora, el problema es que a una de las partes le está costando cumplir con lo pactado. Esto despertó el enojo del futbolista.





Según el programa Intrusos, la ex pareja de Rodrigo de Paul adelantó su viaje a Madrid y sorprendió al padre de sus hijos, quien no la esperaba ahí. El futbolista campeón del mundo estalló de rabia, porque su ex demostró que es incapaz de cumplir con el acuerdo que ambos firmaron hace pocos meses.



Nada marcha bien en la relación que mantienen Rodrigo y Camila. El viaje de la discordia subió las tensiones entre ambos. Al parecer, el problema comenzó cuando De Paul le aclaró que no quería que ella viajara a Madrid, por lo que le pidió que fuera su mamá quien se ocupara de los dos niños, durante el vuelo. A Camila esto no le gustó y tomó una inesperada decisión.



La modelo viajó hasta la ciudad en la que reside Rodrigo De Paul, pero sin avisarle. Hizo los movimientos de cuenta para que el futbolista no se diera cuenta que había sacado un pasaje a Madrid, tomó a su hijos y emprendió el viaje. Ante el enojo de De Paul, su ex le aclaró que no podía soportar ver cómo su hija sufre porque lo extraña, por eso viajó sin aviso.





Esta situación no deja muy bien parado a Rodrigo De Paul. El deportista argentino ha sido muy criticado por su falta de compromiso con la crianza de sus hijos. Según la prensa, el jugador del Atlético Madrid no los ve desde el año pasado e, inclusive, el bebé ni siquiera lo reconoce. Sin embargo, a él no parece importarle, ya que en varias oportunidades dejó en claro que su prioridad es su novia, Tini Stoessel.