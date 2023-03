La reina Letizia y el rey Felipe VI, se ven como uno de los matrimonios más fuertes de la realeza. Además, junto a sus hijas, tratan de dar la imagen de la familia unida y correcta. Eso lo hacen con la intención de limpiar la imagen de la corona española que bastante vapuleada está por los escándalos familiares, pero las predicciones para ellos no son nada alentadoras. Todo lo contrario.

En el transcurso de los años, ellos se han mostrado cada vez más fortalecidos, haciendo frente a los escándalos de la familia real. Pero, eso no es suficiente para seguir a cargo del poder. Las predicciones y los comentarios, en general, le dan poca vida a Felipe y Letiziaal frente de la corona. Incluso, siendo un poco más precisos, hasta indican que la realeza española podría desaparecer.

Esto no suena descabellado, si se tiene en cuenta que las predicciones de varios astrólogos y hasta Nostradamus, han indicado que la realeza podría desaparecer como forma de gobierno en un futuro no muy lejano. Es por ello que el matrimonio real español podría no continuar al frente del palacio. Informa Voces Críticas.

Uno de los cuestionamientos que han recibido en los últimos tiempos, el rey Felipe VI y la reina Letiziaes el gran aumento de sueldo que se han otorgado en medio de una gran crisis económica que existe. Eso, hizo enfurecer a los españoles que ya no estarían muy conformes en que sus aportes fueran destinados a mantener a la realeza.

Por otra parte, los escándalos de la familia real también pesan y le quitan legitimidad a Felipe VI y su esposa Letizia. Entre los más polémicos se encuentran el de su sobrino, Froilán, que debió abandonar el país y exiliarse junto a su abuelo, Juan Carlos I que fue expulsado de la realeza por su propio hijo.

Lo cierto es que por más que el matrimonio ponga todo su esfuerzo en levantar la imagen de la realeza española es muy poco lo que pueden hacer para sostener la realeza. Las predicciones lo dicen, irán desapareciendo y con ello se podrían ir Felipe y Letizia.