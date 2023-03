El Dibu Martínez se convirtió rápidamente en una estrella del fútbol mundial. Su increíble participación en la Copa del Mundo, donde fue fundamental para que la Selección Argentina logre bordar su tercera estrella en la camiseta, no pasó desapercibida para nadie. Incluso, terminó ganando el premio The Best al mejor arquero del año 2022, galardón que entrega la FIFA.

Todo pareciera indicar que el Aston Villa ya le queda chico al arquero argentino. Es que, tras consolidarse como el mejor guardameta del mundo, dejando atrás a figuras de la talla de Thibaut Courtois y Yassine Bounou, son varios los equipos que están detrás de la estrella del Mundial de Qatar.

En este mismo contexto, fue el mismo Dibu Martínez quien indicó que uno de sus sueños es poder atajar en la Champions League, el certamen internacional más importante de Europa. Es sabido que, para eso, debe salir de su cuadro actual para buscar un lugar en algún equipo con más presencia en este tipo de torneos.

Si bien el portero argentino tiene contrato hasta 2027 con el Aston Villa, desde el cuadro británico avisaron que están abiertos a escuchar ofertas. Saben que la figura argentina es una mina de oro, y no piensan dejar pasar la oportunidad de poder hacer una buena cantidad de dinero con su pase.

En este contexto, surgió la firme posibilidad del Tottenham. El equipo en donde milita el Cuti Romero busca recambio para Hugo Lloris, que posiblemente deje el club al final de la temporada. Por esa razón, el Dibu Martínez aparece como la primera posibilidad. Por su ficha, el Aston Villa pediría alrededor de 28 millones de euros. Informa Voces Críticas.