“Tucumán abordó de una manera seria, responsable y efectiva lo de la legionella”

Y agregó: “Estamos trabajando estos días en dos instituciones privadas, activos con sus planes, de hecho, mañana van a tener la oportunidad, justamente el equipo de operación y mantenimiento edilicio, de contar sus experiencias y de cómo vienen los edificios operando en forma simultánea y donde se vienen haciendo estos controles que están prescriptos de acuerdo a la normativa internacional”.

“Yo trabajo mucho en Estados Unidos, donde me formé y donde trabajo, hemos visto un fenómeno único en nuestras vidas que se llama lo que nosotros acuñamos como el síndrome del edificio adormecido. Es decir, esta cantidad de edificios, que no es el caso de los hospitales porque han estado muy activos, pero sí muchos edificios que han estado adormecidos durante la pandemia y que ahora comienzan a reactivarse y durante ese tiempo han sufrido modificaciones propias de no utilizar ciertas instalaciones”, agregó.

Siguiendo esta línea, el ingeniero resaltó: “La legionella es ubicua, es decir, en las filminas anteriores yo mostraba, mi trayectoria en Nueva York, con los lagos de allí, con la legionella presente, se encuentra en los cuerpos de agua. Luego, en Buenos Aires, nuevamente agua presente en los cuerpos de agua y por supuesto en Tucumán, es decir, la encontramos a la legionella en mis proyectos desde Arabia Saudita hasta Canadá, está en todo el planeta”.

“Lo que hacemos nosotros desde la perspectiva de legionella para evitar que afecte a pacientes, es controlarla. Es decir, buscamos el control del organismo. Nos gustaría erradicarla, pero erradicar es un proceso que no se logra a nivel universal. Lo que sí se hace es mantener en una banda de control no detectable o muy baja, esa es la función”, detalló.

Por último, el ingeniero destacó: “Creo que es importantísimo que el Ministerio de Salud haya realizado esta convocatoria. Estoy orgulloso de este proceso y esta convocatoria, es la primera vez realmente que estoy invitado por un organismo público para realizar este trabajo que lo hago Ad honorem ya que me gusta realizarlo porque la considero una causa muy importante. Creo que hay un compromiso muy serio y muy importante por parte de las autoridades y por parte inclusive de la ingeniera Migliavacca que está conmigo acompañándome, que pertenece al organismo de salud ambiental, que ha tomado la iniciativa para organizar esta tarea monumental”.

Por su parte, la directora de Salud Ambiental, ingeniera Julieta Migliavacca, comentó: “Hoy estamos aquí en el Hospital Padilla con representantes de todos los establecimientos de salud con internación, tanto públicos como privados, y también con representantes de algunos geriátricos, teniendo una capacitación con el Ingeniero Chamorro, que es un ingeniero en salud ambiental con una vasta experiencia, sobre todo en Estados Unidos, y que está acreditado por el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos para los planes de manejo de gestión del agua”.

“La temática principal es sobre cómo implementar un plan de manejo de agua dentro de un establecimiento de salud para minimizar los riesgos de contraer enfermedades dentro de estas instituciones. Creo que es un compromiso con la salud pública, ya que la salud pública somos todos, no solamente el sector público, sino el privado también, y la problemática es común para todos. Y este plan de gestión del agua del cual nos estamos capacitando nos provee los lineamientos básicos a implementar dentro de las instituciones de salud para garantizar la minimización del riesgo hacia algunos patógenos”, enfatizó.

Por último, la ingeniera destacó que Tucumán es la primera provincia que está implementando un plan de gestión del agua en donde se puede ver el compromiso y la participación de todos los asistentes. “Nosotros estamos sorprendidos y muy contentos con la convocatoria, y sobre todo con la participación, porque durante todo el momento de la formación hacen preguntas, el capacitador deja que sea algo fluido con los participantes, y creo que eso es lo más enriquecedor, para que mañana con una evaluación final, realmente nos llevemos el contenido para cada uno en nuestra institución poder implementarlo”, finalizó.