UPCN: Piden nuevas titularizaciones a personal auxiliar

Participaron la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y su par de Economía, Eduardo Garvich de las distintas reuniones desarrolladas. Por el lado de los gremios, se recibió a la secretaria adjunta de UPCN, Claudia Molina, acompañada del secretario de negociaciones del gremio, Francisco Osorio; al secretario general de ATE, Marcelo Sánchez; a los representantes del Frente Gremial Estatal (FGE), Enzo Alarcón, Alfredo Giménez y Vicente Ruiz; y al secretario general de la Unión de Gremios Estatales (UGE), Andrés Jaime.

Precisamente el secretario de negociaciones de UPCN dialogó con LV12 Radio Independencia para referirse a este tema. “Este primer encuentro es más para plantear las posturas de cada uno, lo que se venía tratando durante el año y no se ha cumplido. Fundamentalmente nosotros no queremos volver a firmar un acuerdo salarial que incluya titularizaciones, que incluya designaciones de personal auxiliar, que incluya recategorizaciones cuando hace dos años que no se dan. Firmamos y el gobierno no cumple”, comenzó diciendo.

“Lo que nosotros le planteamos a la ministra de Gobierno y al ministro de Economía es que primera se cumplan esas cosas. Hoy comienzan las clases y sabemos que no hay personal auxiliar en las escuelas. Los compañeros siguen esperando su titularización, su pase a planta transitoria. Entonces eso le pedimos al Gobierno de la provincia, que cumpla lo que no cumplió”, reveló.

“Nosotros con el tema salarial no tenemos quejas. Lo que no se ha cumplido son cosas que tienen que ver con la tranquilidad y la estabilidad del trabajador”.

Osorio lamentó que “hace dos años que no se designa un personal auxiliar. Cada vez vamos a tener menos auxiliares, vamos a tener las escuelas más sucias y la verdad que los que pagan las consecuencias son los chicos y los docentes que están hoy adentro”.

Por último, respecto a las paritarias y el porcentaje de aumento que van a pedir, el referente de UPCN señaló que “nosotros siempre vamos atados al acuerdo docente y al porcentaje que arreglen los gremios docentes. Nosotros lo que si planteamos es que recibimos un 30% o $30.000 a fin de año y queremos incorporarlo al básico. Modificar el básico para que tengamos un básico en función de que los compañeros tengan más aportes previsionales, se mueva la pirámide salarial, ese es primer planteo que le hicimos al gobierno”.

SEGUIR LEYENDO: Ficha médica: el Ministerio de Salud recorrerá las escuelas