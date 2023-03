Una vez más, la ciudad santafecina de Rosario fue escenario de un episodio de violencia. En esta oportunidad, le tocó muy de cerca a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Cómo fue el ataque a balazos al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo

Es que en la madrugada de este jueves 2 de marzo, cerca de las 3.20, atacaron a balazos la fachada de un supermercado que es propiedad de la familia Roccuzzo.

Al mismo tiempo, los delincuentes dejaron un mensaje amenazante contra el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que involucró al capitán de la selección argentina.

“Messi te estamos esperando. Javkin no te va a cuidar”, reza el escrito de características mafiosas. Según fuentes policiales, el o los tiradores efectuaron 14 disparos al frente del comercio.

Como puede observarse en las imágenes recogidas por los distintos medios de comunicación, se encontraron varias vainas servidas alrededor del lugar de los hechos, en la calle Lavalle, en la zona oeste de la ciudad mencionada.

La balacera a la sucursal de la cadena Único, que pertenece a los Roccuzzo se da en medio de una escalada de violencia vinculada al narcotráfico, que parece estar apoderándose del control de la metrópoli rosarina.

La investigación quedó en manos del fiscal de Balaceras, Federico Rébola, que ya ordenó los primeros peritajes, recolección de contenido grabado por cámaras de vigilancia de la zona y la búsqueda de testigos para intentar dar con los responsables del tiroteo.

Las palabras de Pablo Javkin desde el supermercado baleado

El intendente de Rosario se trasladó hasta la zona y, más tarde, disparó munición gruesa contra el gobierno nacional y el presidente Alberto Fernández por la falta de asistencia en la lucha contra la violencia.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta. Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”, expresó, visiblemente ofuscado por la situación.

Y remató: “¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad.Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”.