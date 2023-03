Clara Chía Martí ha decidido cambiar de actitud, frente a los constantes ataques que le envía Shakira. Luego de mantener el silencio por varios meses, medios internacionales especulan con la posibilidad de que la joven novia de Gerard Piqué brinde una única entrevista donde pueda contar su verdad. Pero eso no es todo, porque ahora Clara Chía optó por hacerle frente al odio que recibe en redes sociales.



Cuando el escándalo explotó entre Shakira y Piqué, la joven Martí fue señalada como la villana de la historia, por comenzar un romance con un hombre que estaba comprometido. Ella y el ex futbolista no pararon de recibir comentarios terribles a través de las redes sociales. En su momento, la joven de 23 años decidió eliminar su cuenta de Instagram, pero ahora cambió de opinión.





Medios españoles se percataron del inesperado cambio de actitud que tomó Clara Chía, cuando apareció nuevamente su perfil de Instagram. Al parecer, Martí ya no le tiene miedo a lo que puedan decir sobre ella, o simplemente está dispuesta a defenderse de las terribles acusaciones que recibe desde hace meses. Una forma que ha encontrado la novia de Piqué es no esconderse más. Informa Voces Críticas



Según se supo, la cuenta se reactivó entre finales de febrero y el primer día de marzo. Un detalle no menor es que la joven Martí la mantiene en privado, para evitar los malos comentarios de la gente que, en el pasado, le habrían causado un shock emocional. A su vez, Clara Chía solo tiene agregados a sus más íntimos amigos, debido a que la cuenta posee menos de 200 seguidores.





Todo parecía indicar que después del lanzamiento de Karol G y Shakira, con su canción “TQG”, Clara Chía Martí no tendría otra opción que ocultarse pero, ante esta inusual jugada, la joven demuestra que está dispuesta a hacer frente ante los constantes ataques. Por otro lado, la expectativa sobre su posible entrevista es total, aunque no se hayan revelado más detalles al respecto.