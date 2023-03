Benjamín Vicuña recuerda constantemente a su hija Blanquita, la primera hija mujer que tuvo junto a su exmujer Pampita. La niña falleció cuando apenas había cumplido 6 años a causa de una neumonía hemorrágica.

Ambos papás cada vez que hablan de la pequeña lo hacen con muchísimo amor y dolor, tras su partida, y en esta oportunidad el actor chileno quiso realizar un homenaje especial, a casi 11 años de su partida.

En las últimas horas, Vicuña dialogó con el diario El Mundo de España, y reveló que está trabajando en el homenaje más importante de Blanquita. “Estoy escribiendo un libro sobre ella… Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija”, reveló Benjamín y agregó: “Esto es lo más personal que he hecho… Yo suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”.

“Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo… Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río…”. “Estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”, contó el actor, dando más detalles del gran homenaje que está armando.

Benjamín Vicuña, además de recordar a su hijita, también ha dedicado unas dulces palabras a su papá, luego de perderlo el año pasado. “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo”, comenzó escribiendo junto a una postal de su papá.

Y agregó: “El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo”.