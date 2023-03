Luego de su infidelidad a Shakira con Clara Chía Martí, Gerard Piqué se ha convertido en un personaje muy controversial. Esto debido a las opiniones que generó con su accionar cuando se conoció su engaño y con todo lo que sucedió luego.

Lo cierto, es que el ex defensor del Barcelona es muy repudiado en las redes sociales debido a su comportamiento con la colombiana, sin embargo, también hay quienes lo apoyan por comenzar su romance con la joven de 23 años.

@3gerardpique we saw how things played out with your ex @shakira. We believe in #nonmonogamy without prejudice, so we have offered to sponsor your team @fcandorra. Your move!#gerardpique #pique #shakira #fcandorra #football #soccer #futbol #fussball #calcio @karolg @bizarrap pic.twitter.com/gfORLdYHb3

— Ashley Madison (@ashleymadison) February 28, 2023