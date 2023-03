Una inesperada disputa enfrenta a la Familia Real británica con el príncipe Andrés, en la previa de la coronación de Carlos III y Camilla Parker Bowles. La estrategia del rey inglés, sobre desalojar a Harry y Meghan de la residencia de Londres, para ponerla a disposición de su hermano, no estaría dando buenos resultados porque Andrés se niega a mudarse allí.



Según medios británicos, Andrés de York no está dispuesto a ocupar dicha propiedad, porque le resulta muy incómoda para él y para su familia. El hermano del rey Carlos III argumentó que Frogmore Cottage no cuenta con el espacio necesario, por lo que estaría necesitando un lugar más grande para vivir.





La negativa de Andrés ha dejado impactado a más de uno, debido a que el hijo de Isabel II no está en la mejor situación económica como para negarse a este tipo de ayuda. Sus escándalos sobre agresión sexual lo dejaron practicamente en la ruina, por esa razón Carlos III pensó en él cuando decidió que Harry y Meghan debían retirar sus pertenencias de la casa en Londres.



Lo que sucede es que, si se compara la residencia actual de Andrés con la mansión que le ofreció su hermano, es notorio que las diferencias son abismales. La ex casa de los duques de Sussex cuenta con cinco habitaciones, mientras que la de Andrés tiene 25 ambientes más. Además, él y su familia ocupan esa mansión desde hace dos décadas. Informa Voces Críticas





Lo cierto es que el príncipe Andrés firmó un contrato con la corona británica en el que se estipuló que él podía residir allí por 75 años, a cambio de una ostentosa cuota. Pero la realidad indica que, en este momento, el ex esposo de Sarah Ferguson no está en condiciones de hacerse cargo de esa propiedad, por lo que el rey Carlos III vio con buenos ojos que se mudaran a un lugar menos costoso.



El desalojo en Frogmore Cottage fue la excusa perfecta que encontró el rey británico para atacar a Harry y a Meghan; y para resolver la situación del príncipe Andrés, quien quedó muy comprometido con sus gastos luego de que el rey le quitara su pensión mensual. Pero, pese a los intentos, Carlos III no ha conseguido convencer a su hermano de cambiar de residencia.