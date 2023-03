Durante la tarde de hoy se dio uno de los cruces más esperados del fútbol europeo: el Barcelona y el Real Madrid disputaron la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Gavi no perdió la oportunidad de ser protagonista en este histórico evento, donde el equipo conducido por Xavi Hernández terminó imponiéndose por 1 a 0 gracias al gol en contra de Eder Militao.

En el Santiago Bernabéu, el cuadro culé terminó llevándose el partido en lo que parecía una parada más que dura. Es que los catalanes no venían teniendo un buen presente, ya que venían de dos derrotas consecutivas ante el Almería y el Manchester United -esta última, para colmo, los dejó afuera de la Europa League-.

La Casablanca, por su parte, si bien venía de empatar 1 a 1 frente al Atlético Madrid, recientemente lograron remontar un duro partido ante el Liverpool por Champions League, que terminó finalizando 5 a 2 para los Merengues en Inglaterra. Por esa razón, se estipulaba que el Barcelona la iba a pasar realmente mal ante su clásico rival.

Sin embargo, el planteo táctico defensivo de Xavi Hernández superó totalmente a su contrario, dejando al Real Madrid bastante minúsculo ante la potencia de los jóvenes del conjunto culé. Es que, tanto Gavi como Pedri fueron protagonistas en este partido, demostrando por qué son las jóvenes promesas del fútbol español. Ahora, queda esperar al 5 de abril, día en que se jugará la vuelta en el Camp Nou.

De todas maneras, quien se llevó todos los flashes fue Sergio Busquets. El capitán del Barcelona superó la marca de Lionel Messi en presencias en el clásico, al alcanzar el increíble número de 46 encuentros. Además, también se convirtió en el jugador con más victorias en este enfrentamiento, al superar los 21 triunfos de Paco Gento.

Este récord no pasó desapercibido en ningún lado, e incluso fue reconocido por sus propios compañeros. Quien dejó un sentido mensaje, incluso, fue Gavi, quien no solo es jugador del cuadro blaugrana sino que también es un ferviente hincha desde su infancia. Utilizando sus redes sociales, no perdió la oportunidad de homenajear a su capitán. Informa Voces Críticas.