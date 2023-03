La aparición de Pampita y Nicole Neumann, juntas en la pantalla de El trece en Los 8 escalones del millón, sorprendió a todo el público, especialmente luego de que se rumoreara que las modelos no tenían una buena relación. En Socios del Espectáculo dieron detalles sobre cómo fue el reencuentro entre ambas.

Al parecer, la enemistad entre Pampita y Nicole Neumann sigue en pie. Tras la incorporación de la morocha al jurado de Los 8 escalones del millón, la tensión entre ambas no pasó desapercibida ante las cámaras. Como si esto fuera poco, dieron a conocer el verdadero motivo.

“No cruzaban miradas, no había comentarios. Sí hubo un breve ida y vuelta antes de que comenzaran a grabar, pero durante la grabación un silencio estampa. De hecho se terminó retirando primero Nicole”, reveló uno de los noteros de Socios del Espectáculo este martes. “Nicole se entera que estaba Pampita cuando llega. No tiene problema en trabajar con ella pero no le avisaron”, aseguró.

El tenso encuentro entre Pampita y Nicole Neumann en Los 8 Escalones: “Ni siquiera se saludaron”

El motivo detrás de la tensión entre Pampita y Nicole

Luli Fernández consideró que el tema del vestuario “no es algo menor”. “Cuando Francesca, quien asiste a Guido, ha tenido vestuario similar al diseño o al color de Nicole, yo sé que le han pedido a ella que se cambie la ropa. Es un tema que para Nicole no es menor, o para la producción -comentó la modelo- Que no hayan pedido el cambio de ropa, porque el color de base es negro, habla de la tensión que hay”.

En concordancia con su compañera, el cronista reveló el ida y vuelta que tuvieron las famosas. “El primer programa que no estaba Nicole todavia, porque estaba de vacaciones, ella le comentó a Pampita esta situación para coordinar de no tener el mismo look”, reveló el periodista, y cerró: “Personas de la producción comentaron que ni siquiera se saludaron cuando llegaron. Obviamente ellas lo van a desmentir, pero las paredes hablan y ellas lo saben”.