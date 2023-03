Marcos se posiciona como uno de los preferidos de la casa de Gran Hermano en la recta final del reality y Julieta y Camila lo saben.

En una charla íntima, que mantuvieron en el living, la modelo le dijo: “No sé a quién va a votar el primo. Ojalá que a mí no me vote porque yo nunca lo voté”. A lo que la vendedora de autos le contestó: “Y Marcos es una persona viste que… no podés votar. Como que no, no podés”.

Entonces, Julieta siguió: “Te juro que yo no lo puedo votar. Nunca lo voté. ¿Qué voy a decir? Es mucha ansiedad la que tengo”, y Camila agregó sobre las futuras eliminaciones de Gran Hermano: “Me puedo ir yo, te podés ir vos, se puede ir Romi o se puede ir La Tora. Todos menos Marcos”, entre risas.

Julieta le mintió a Camila sobre los votos a Marcos y los fanáticos le saltaron a la yugular

Luego, la influencer reconoció que Marcos tenía gran apoyo de la gente: “El primo… como que ya sabés que vas a placa con él y…”, sin terminar la frase.

Por último, ambas concordaron en que Marcos y Nacho seguramente sean los finalistas pero en un mano a mano entre ellos no saben quién puede ganar.

Sin embargo, en las redes sociales reaccionaron a los comentarios de Julieta y no le dejaron pasar una omisión. “Pero si la fulminante a Camila era para que Romina y Daniela voten a Marcos… lo dijo ella misma”, escribió la usuaria de Twitter @Abi_gail_aby, quien acusó a Julieta de mentirle a Camila sobre el salteño.

Y otro usuario llamado @MarcoEzeMc, que también sigue de cerca Gran Hermano, acotó: “Cambian el discurso”, dándole la razón.

Julieta le mintió a Camila sobre los votos a Marcos en Gran Hermano y los fanáticos le saltaron a la yugular

También te puede interesar

Nacho y La Tora tuvieron sexo desenfrenado y Romina y Julieta se horrorizaron en Gran Hermano

Romina y Julieta se cambiaron de habitación tras sentirse sumamente incómodas con Nacho y La Tora, quienes mantuvieron relaciones sexuales en el mismo cuarto que ellas.