Gran Hermano:“Mi nombre es Julieta Poggio, tengo 20 años, soy modelo, soy actriz, soy profe de danza, estudié ballet y jazz, pero hoy en día lo único que quieren bailar las nenas es reggaeton. Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne.

Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija, soy muy coqueta… ¿se pueden llevar los maquillajes, no? Yo ya les advierto que no me gusta cocinar, no me gusta limpiar, no me gusta lavar los platos, que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso; así que bueno… lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad guste o no, así que que se la banquen, yo soy así”.

Esas fueron las palabras utilizadas por Julieta Poggio en el video de presentación ante el público, minutos antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, en la que ahora se encuentra como una de las posibles finalistas. En los cuatro meses y medio de encierro, estrategias, amistades, peleas, gritos desde el afuera que la descolocaban y extrañando a su novio, Lucca Bradelli, quien también jugó fuerte desde el afuera.

En las últimas horas, en una charla con Camila Julieta dio algunos detalles que la sorprendieron del momento en que fue convocada. “Para mí, en los castings ellos buscaban que corte”, afirmóDisney, en referencia a la relación con su pareja, a lo que la oriunda de Ituzaingó aseguró que “es que acá la mayoría cortó”.

Mientras, Julieta continuaba dando detalles de lo charlado en el casting: “Muy sutil, ¿tu novio qué piensa?”, momento en que intercedió en la charla Romina, que según su opinión “por ahí te lo decían para estar seguros también que después vos no digas, por ejemplo, que no entrás por tu novio, porque tu novio no quiere. A mí también me preguntaron”, reconoció la exdiputada.

Sin embargo, Julieta se mantuvo firme en su pensar y aclaró que “yo se los dije desde un primer momento”. Es que en otra oportunidad, en medio de una charla con Nacho, la joven también se había referido a lo sucedido en el casting al momento de hablar de su noviazgo, cuando luego de consultársele si estaba enamorada, aclaró que “sí, estoy re enamorada y no estaría con nadie más”.

Tras ello hizo una revelación respecto del momento en que fue llamada para un nuevo casting antes del inicio del reality: “Cuando grabé el video presentación, la producción me hizo decir algo así como ‘en la casa de GH nunca se sabe’ y qué sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara… pero tampoco me podía negar, ¿qué iba a hacer? ¿Decirles ‘no, no lo digo’? Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté, pero no le gustó una mierda eso”.

También cabe destacar que durante su estadía en la casa no pasó los mejores días Julieta con respecto a su relación con el novio. Es que recientemente escuchó unos gritos desde afuera que la alertaron sobre su relación con su novio Lucca. Y que se suma a las dudas que ella misma había planteado cuando vio que entró su hermana Camila en lugar del joven.

En tanto, le aclararon que la oportunidad de ingresar era solo para familiares. “¿En serio fue por eso? ¿Está todo bien? ¿De verdad?”, quiso saber ella. “Si, está todo bien de verdad. Te lo juro”, insistió su hermana. “Ya me veía chapando intensamente en el pasillo”, admitió sobre la posibilidad de ver a su pareja.

Él, por su parte, se expresó en sus redes sociales para despejar dudas. “Me mata de amor. Todo está más que bien, mi amorcito. Nuestro reencuentro va a ser en privado y el más lindo del mundo. Te extraño a más no poder”, escribió el influencer en su cuenta de Instagram, red social en la que elige expresarse desde que su novia ingresó aGran Hermano.

