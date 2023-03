Una de las grandes novelas del momento es la que está ocurriendo entre Lionel Messi y el PSG. El rosarino aún no renovó su contrato con la escuadra francesa, y los dirigentes están cada vez más alterados ante la posibilidad de que una de sus principales estrellas termina abandonando el club al final de la temporada.

Si bien en un principio parecía que las negociaciones estaban encaminadas, el duro presente futbolístico y las constantes agresiones que recibe la Pulga por parte de la prensa francesa y de los hinchas más radicales del cuadro parisino terminaron por enfriar las conversaciones. Incluso, desde el entorno del jugador le avisaron a la directiva que no acordarían nada hasta que finalice la llave de octavos de final de la Champions League ante el Bayern Munich, que se jugará el próximo miércoles.

En este marco, la directiva ya no sabe qué hacer para convencer a Lionel Messi. Teniendo en cuenta que lo económico no es un problema -por más que el rosarino quiera un significativo aumento, no sería dificultad para los parisinos hacerse cargo de un contrato más caro-, hay algunas cuestiones que desea el mejor jugador del mundo que pueden llegar a perjudicar al vestuario.

Por ejemplo, uno de los grandes deseos del rosarino es que Neymar continúe ligado al PSG, ya que es uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol. Sin embargo, esta posibilidad es realmente distante: no solo por las pobres actuaciones que viene ofreciendo el brasileño, sino por lo caro que significa para el club mantenerlo, dado que es uno de los contratos más caros que actualmente tienen.

En este contexto, los dirigentes prepararon una importante jugada para intentar convencer al mejor jugador del mundo. A sabiendas que el deseo de mantener al brasileño es bastante complicado, tomaron la decisión de renovar el contrato de otro de los grandes amigos de Lionel dentro del plantel: el español Sergio Ramos.

El ex defensor del Real Madrid finaliza su contrato también a mediados de este año, al igual que Lionel Messi, y su falta de continuidad hacía que la directiva no se convenciese del todo de su renovación. Sin embargo, tras la sensible baja del francés Presnel Kimpebme, quien se rompió el tendón de Aquiles y sería baja por seis meses, terminaron de determinar la necesidad de que Ramos continúe. Informa Voces Críticas.