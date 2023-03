Hace unos días la cantante Shakira brindó una entrevista en México a un programa de gran difusión en ese país. Y ante una pregunta del conductor, la barranquillera le contestó con una frase que le robó a Madeleine Albright, secretaria de Estado de Estados Unidos en el período del presidente Clinton. La cual fue interpretada como dirigida a Clara Chía Martí.

Comenzando el programa el conductor del mismo le preguntó el porqué de que sus letras de sus temas eran tan continuos con el tema del género, además agregó, que el tema de la mujer siempre estaba presente en cada una de sus canciones de entonces y ahora. Y que en reiteradas ocasiones sus canciones habían pasado a ser utilizadas como palabras de lucha.

La respuesta de Shakira no se hizo esperar. La cantante le respondió que el arte tiene una función, y una de ellas es la de representar idiosincrasias, y que puede usar su voz para hablar como un deber para aquellos que no pueden hacerlo. También dijo que habrá personas que no les guste como ella utiliza las palabras, pero que es parte de su arte. Informa Voces Críticas.

Además agregó, que las mujeres están en un momento de mucha importancia para la sociedad y el apoyo que puedan recibir de otras mujeres es muy relevante. En ese momento la cantante de “Te Felicito” se valió de la frase que en un momento dado dijera la secretaria de Estado de USA, Madeleine Albright: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”. A lo que agregó, “Estoy totalmente de acuerdo con eso”.

Madeleine Albright fue una mujer muy poderosa durante la presidencia de Bill Clinton y luego colaboró fuertemente en la campaña electoral para presidente de Estados Unidos de Hilary Clinton. Durante los viajes de campaña de la esposa del ex presidente, la señora Albright levantaba a las personas de sus asientos y la llenaban de aplausos con sus discursos de inclusión femenina y la obtencion de poder político y económico para la mujer.

A esta gran mujer la sucedieron otras como Secretarias de Estado de los Estados Unidos, tales como, Condoleeza Rice durante la presidencia de George W. Bush (2005 – 2009) y Hilary Clinton durante la presidencia de Barak Obama (2009 – 2013). Al parecer todos sus logros han sido admirados y reseñados por Shakira en su intención de promover los derechos de las mujeres.