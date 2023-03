Dibu Martínez volvió a hablar luego de coronarse como el mejor arquero del mundo y reveló todo tipo de detalles como su conversación con Messi en la ceremonia de los The Best, el mensaje que le envió a sus compañeros y también aprovechó para elogiar a Chiquito Romero.

🗣️ DIBU MARTÍNEZ: “NO PUEDO DECIR QUE SOY EL MEJOR ARQUERO DE LA SELECCIÓN CUANDO ME FALTA MUCHO. CHIQUITO ROMERO HIZO UN GRAN TRABAJO EN LA SELECCIÓN” Emiliano aseguró que todavía no es el mejor con la camiseta albiceleste en su puesto y destacó la trayectoria de Sergio Romero. pic.twitter.com/NXERwUBQKy — TyC Sports (@TyCSports) March 2, 2023

“No esperaba. Yo viajé boludeando a Leo. Estaría contento que lo ganes vos o Scaloni, de última voy a comer gratis, le dije. No, tenemos chances los tres, me dijo. Muy humilde como siempre. Es la unión que tenemos en el grupo. Yo me pongo contento cuando un compañero gana algo y no yo. Creo que a ellos les pasa lo mismo. Están felices si yo o el que sea gana un trofeo. Eso es amistad y familia. Los tres estábamos muy emocionados” comentó el Dibu sobre su charla previa con Messi antes de ganar el The Best.

Posteriormente, el arquero del Aston Villa volvió a hacer hincapié en la unión del grupo y habló del mensaje que les envió a sus compañeros tras convertirse oficialmente en el mejor arquero del mundo: “Le mandé un mensaje al grupo diciendo muchísimas gracias por hacerme esto. Gran parte es de ellos. Me hubiera encantado decir cada uno de los nombres pero las emociones y lágrimas me venían a los ojos. Y se los recordé: vamos por más, el país merece que vayamos por más alegrías. Se lo merecen por los banderazos en Argentina, porque fuimos locales todos los partidos”

Por otro lado, deslizó un particular elogio para Enzo Fernández por su rápida adaptación en el Mundial: “Enzo es un caradura. Jugó un amistoso y entró al Mundial como si tuviera 350 partidos. Es un canchero y me sorprendió más su personalidad que su juego”

Al hablar de su próximo objetivo en la Selección reveló que quiere alcanzar los 100 partidos del Chiquito Romero y aprovechó el momento para elogiarlo: “Ganar en el Maracaná, en Wembley y ganarle al campeón del mundo no es para menos. Yo jugué 26 partidos en la selección, pero Romero jugó 100 partidos, tiene 44 arcos en cero. Yo no puedo decir soy el mejor, quiero llegar a los 100 partidos, superar a Chiquito. Hizo un gran trabajo en la selección”.