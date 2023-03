Lionel Scaloni ganó el premio The Best como mejor entrenador del mundo. Luego de esto decidió tomar unas tranquilas vacaciones, pero tuvo una bienvenida muy particular en la ciudad que eligió como destino.

Todo parecía tranquilidad en la vida de Lionel Scaloniluego de ganar el mundial, el premio The Best y confirmar que seguirá siendo el entrenador de Argentina hasta 2026, lo que asegura su presencia en el próximo mundial.

Pero de todas formas, el DT argentino decidió tomar unas relajantes vacaciones en Playa del Carmen, Ciudad de México. Sin embargo, al pasar unas horas en la ciudad se dio cuenta de que no iba a poder escapar del reconocimiento.

Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de los habitantes y turistas del lugar junto al técnico campeón del mundo. En todas las fotos, Scaloni muestra su mejor predisposición con el público que lo quiere.

Resulta que en Playa del Carmen reside una importante comunidad Argentina. Lo que duplicó las solicitudes de fotos, agradecimientos y cariño que recibió el entrenador argentino, quien no puede huir del increíble logro que obtuvo con la selección.