Hace unos años, Shakira estuvo en pareja conOsvaldo Ríos. El actor habló ahora de esa relación y se diferenció de Gerard Piqué que recibió 4 canciones que lo defenestraron. Ríos contó detalles del noviazgo con la colombiana y humilló al ex jugador del Barcelona

La cantante de “Monotonía” estuvo en pareja con el actor Osvaldo Ríosdurante un año. A él, no le dedicó ninguna canción después de la separación. Ahora, años después de la ruptura, el actor reconoció que él fue el gran amor de Shakira, por eso no le ha dedicado ninguna canción de dolor. Además, agregó que seguramente no tenía nada malo que decir de él. De esa manera, se diferenció y aplastó Piqué.

La relación de Shakira y Ríostambién fue polémica, pero por la diferencia de edad. Cuando fueron pareja, ella tenía 20 años y él 36. Pero fuera de eso, el actor la recuerda como una relación muy linda y sí hubo canciones, pero fueron de amor. El actor recordó que aún escucha esas canciones y se sigue emocionando.

Ríos, se diferenció de Gerard Piqué y dijo que él le fue leal y fiel a la cantante colombiana. Por eso, dijo que vivieron una relación muy linda. Incluso, aún la valora y seguramente lo hará por el resto de su vida. Informa Voces Críticas.

El ex novio de Shakira, además consideró que si no ha recibido alguna canción de rencor o dolor es porque la cantante no tiene nada malo para decir de él, como tampoco él de ella. También recordó que cuando ella le escribía una canción, él respondía con un poema.

Igualmente reconoció que la separación fue una prueba de amor. Es que dijo que en esos momentos Shakira comenzaba la mejor etapa de su carrera y tenía mucho por vivir. Por eso, reconoció que, en ese período, no seguir juntos fue la mejor decisión para la cantante que hoy triunfa.