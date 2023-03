Al parecer, Kate Middleton tiene una nueva enemiga que enfrentar. Una de las aliadas del príncipe Harry y Meghan Markle ha decidido molestar a la heredera al trono, mediante una de las cosas que más aprecia la princesa de Gales. Eugenia de York, prima de Harry y muy unida a su familia, decidió imitar a la esposa del príncipe Guillermo y esto fue lo que hizo.



La hija del príncipe Andrés, Eugenia, se encuentra a la espera de su segundo hijo. Recientemente se la vio en un evento solidario, luciendo un atuendo muy similar al estilo que caracteriza a Kate Middleton. Algunos sospecharon que Eugenia hizo esto para molestar a la esposa de Guillermo, con quien no tiene la mejor de las relaciones.





Eugenia es la gran aliada de Harry y Meghan. Ella tiene un profundo cariño por su primo y ha logrado construir una sólida amistad con la ex actriz norteamericana. Esto no es del agrado de la Familia Real y mucho menos de la princesa de Gales, puesto que ellos consideran que su actitud roza la traición, sobre todo teniendo en cuenta las últimas acciones de los duques de Sussex. Informa Voces Críticas



Pero a la princesa Eugenia no parece importarle lo que la Familia Real piensa de ella. De hecho, en su última aparición se la vio luciendo un abrigo largo, del mismo estilo que días atrás llevó Kate Middleton a un evento de la corona británica. Esto despertó ciertas dudas, muchos se preguntaron si fue una casualidad o Eugenia lo hizo a propósito; teniendo en cuenta que la forma de vestir de Kate es su marca registrada.





En cuanto al evento del que participó Eugenia, en el que la compararon con Kate Middleton, fue una experiencia muy especial para ella porque visitó el centro de salud que, en su niñez, le realizó un tratamiento para que pudiera superar una escoliosis que le fue diagnosticada en su momento. Para la prima de Harry es sumamente importante concientizar a las personas respecto de esta enfermedad.