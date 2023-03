Lo que sucede en la casa de Gran Hermano es minuciosamente analizado en el Debate, y cada uno de los que lo integran tiene su visión particular. Sol Pérez tuvo un duro cruce con Gastón Trezeguet, defendiendo a Julieta.

El problema son las jugadas, las estrategias de los participantes para llegar a la final de Gran Hermano. Y aunque todos hacen lo suyo, para la periodista a algunos se les va la mano.

El caso puntual que analizaban era la actitud de Rodolfo, que le hizo saber a Julieta que desde afuera habían gritado algo para ella. El problema es que nadie tenía la certeza de lo que habían gritado, porque se escuchó muy vagamente, pero el papá de Nacho le dio a entender que era algo malo, referido a su novio Lucca.

El dilema moral que enfrentaron en el debate es si era correcto tratar de angustiar a una participante o no. “A mí no me gustó para nada esta actitud. Si se lo hacían a Nacho iba a estar igual de indignada”, aseguró.

La opinión de Sol Pérez sobre las estrategias de Gran Hermano

“Me parece que están aislados hace mucho tiempo, la cabeza empieza a jugar en contra. Julieta entró de novia, respetó esa relación y no sabe lo que está pasando afuera”, argumentó Sol Pérez.

Para el ex Gran hermano Gastón Trezeguet, todo es válido a la hora de competir. “Me parece espectacular la jugada”, afirmó. Y agregó: “Si podés desestabilizar a la otra persona, me parece sumamente inteligente”.

Además, recordó el comportamiento de Julieta en Gran Hermano en situaciones similares. “Julieta, cada vez que escuchó un grito entró y lo contó adentro. Con Alfa ha discutido para ver qué habían dicho del grito o no. ¿Por que no se lo van a hacer a ella?”, insistió.

La diversidad de opiniones de los analistas de Gran Hermano

Las diferencias de opinión radican en que para la periodista, el padre de Nacho estaba divulgando información del afuera, donde se habla de una posible infidelidad de Lucca, el novio de Juli. Mientras que para Gastón, sólo se limitó a informarle que habían gritado algo contra ella.

En un video anterior, había quedado en claro la intención de Rodo, porque le advirtió a Nacho que se lo contaría a Juli. “El papá de Nacho viene con informacion de afuera, lo que está haciendo es utilizar eso sabiendo que le va a doler a Julieta”, se quejó Sol Pérez.

“Para mí es realmente horrible, yo jamás en la vida, ni por un juego, disfrutaría del dolor ajeno”, dijo furiosa. “La gente viene premiando los valores, los buenos tratos”, sostuvo.